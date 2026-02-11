Есть намеки: эксперт прокомментировал слухи о контрнаступлении ВСУ в Запорожской области

В настоящее время известно о зачистке Силами обороны Тернуватого, отметил эксперт.

Украина ведет стратегическую оборонительную операцию, а не находится в глухой обороне на фронте, заявил военный обозреватель Денис Попович, комментируя заявления РФ о якобы наступлении Сил обороны в Запорожской области.

"Стратегическая оборонительная операция – это комплекс мер, которые, среди прочего, направлены на то, чтобы обескровить противника, нанести ему максимальные потери. И, воспользовавшись этим, перейти в контрнаступление или контрнаступательные действия, есть разница. Поэтому то, что мы сейчас ведем стратегическую оборонительную операцию, не означает, что мы не можем вести контрнаступление. Мы находимся в активной обороне", – сказал Попович в эфире "Radio NV".

Он отметил, что первые намеки на контрнаступательные действия со стороны Сил обороны Украины на фронте начали поступать именно от российских военкоров. В то же время украинская сторона пока эту информацию не комментирует.

"Там даже были заявления о прорыве фронта на расстояние до 16 километров. Это от россиян. От нас только намеки на то, что там происходит. То, что мы знаем от нас – это зачистка Тернуватого. И в этом заключается успех. И серия этих намеков на то, что что-то там происходит и что-то происходит довольно успешно. Поэтому здесь нужно подождать, посмотреть, что там на самом деле происходит", – добавил Попович.

"Наступление Сил обороны на юге" – что известно

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщили, что заявления РФ о якобы наступлении Сил обороны на юге могут не соответствовать действительности. По их мнению, таким образом российские войска могут попытаться оправдать свои предыдущие заявления о якобы их успехах в этом регионе.

Аналитики, в частности, ссылаются на информацию РФ о том, что Украина якобы освободила населенный пункт Тернуватое. Однако, по словам спикера Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина, РФ не брала под контроль этот населенный пункт. А линия боевого столкновения находится в 10-15 километрах оттуда.

