На данный момент решения о серийном производстве А-50 нет.

Российская авиастроительная компания "Объединенная авиастроительная корпорация" в очередной раз отложила возобновление серийного производства самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. Об этом пишет Defence Blog, ссылаясь на интервью заместителя генерального директора ОАК Сергея Короткова пропагандистскому медиа ТАСС.

Он подчеркнул, что пока что решения о серийном производстве А-50 нет. Оно окончательно будет принято после окончания текущих опытно-конструкторских работ.

Сейчас испытания нескольких бортовых систем продолжаются до сих пор, поэтому пока они не будут соответствовать необходимым стандартам производительности, планы производства будут оставаться в состоянии ожидания.

Как пишет "Милитарный", о планах возобновить производство таких самолетов стало известно 1 марта 2024 года. Тогда глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что "производство обязательно восстановят", поскольку предприятия имеют необходимые мощности для выпуска радарной станции и самих самолетов.

В то же время 9 марта авиационный завод в Таганзоре, где изготавливаются самолеты А-50, был атакован украинскими беспилотниками. Тогда Минобороны РФ подтвердило применение 41 БПЛА.

Что известно об А-50

Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который был создан в 1970-х годах для усиления противовоздушной обороны Советского Союза.

Как пишет "Милитарный", А-50 разработан на базе военно-транспортного самолета Ил-76, на который была установлена трехкоординатная радарная станция "Шмель".

"РЛС способна обнаруживать воздушные цели на дальности до 700 км и надводные - на расстоянии до 300 км. Часть из самолетов проходят процесс модернизации до версии А-50У, которая должна повысить их возможности в обнаружении воздушных и наземных целей. Вопрос о возобновлении производства подняли после потери ВКС РФ двух самолетов А-50, которые были уничтожены силами противовоздушной обороны Украины", - напомнили в материале.

Авиация РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее российской армии передали новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые "способны выполнять боевые задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях с использованием различного вооружения".

В "Ростехе" отметили, что Су-34 "завоевал репутацию надежной и эффективной машины", а ее характеристики "неоднократно подтверждены в реальных боевых условиях".

Также сообщалось, что РФ закупит 50 новых "Байкалов" на замену Ан-2. По информации Defense Express, передача самолетов в состав компаний, входящих в Альянс "Аэрохимфлота" запланирована на 2027-2031 годы, что означает средний темп в более 10 самолетов "Байкал" в год.

