По данным мониторов, целые группы беспилотников летят на запад Украины.

Россия в очередной раз запустила сотни дронов по территории Украины. В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщается, что большинство дронов движутся в направлении запада Украины.

Новость дополняется

Обновлено 01:09: Воздушные силы сообщили, где и сколько сейчас зафиксировано дронов:

Николаевская область - 2 БпЛА.

Винницкая область - 5 БпЛА.

Одесская область - 4 БпЛА.

Днепропетровская область - 1 БпЛА.

Кировоградская область - 6 БпЛА.

Полтавщина - 4 БпЛА.

Черкасская область - 1 БпЛА.

Черниговщина - 5 БпЛА.

Киевщина - 4 БпЛА.

Житомирщина - 9 БпЛА.

Хмельницкая область - 4 БпЛА.

Ровенская область - 8 БпЛА.

Волынь - 8 БпЛА.

Обновлено 01:05: В Воздушных силах сообщили о БпЛА в направлении Киева. Граждан призывают находиться в укрытиях!

Обновлено 0:51: Мониторинговые каналы сообщают о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

"В случае боевого вылета, ожидаем пуски ракет: ~3:00 - 4:00. Ракеты в воздушном пространстве Украины: ~04:00 - 05:00", - указывается в сообщении.

Обновлено 0:50: в Киеве и Луцке прогремели взрывы

"Группы ударных БпЛА через Ровенскую область движутся в направлении Волынской области", - говорится в сообщении.

По данным мониторов, сейчас в украинском небе может находиться 105 вражеских беспилотников. Кроме угрозы атаки дронов, также есть данные, что враг планирует и ракетные удары по Украине ночью. Есть информация о взлете стратегического бомбардировщика Ту-160 из аэропорта "Энгельс-2", Саратовская область.

Как сообщает "Суспільне", в Ровно были слышны звуки взрывов. Пока что больше информации нет.

Также начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Деснянском районе Киева зафиксировано падение БпЛА.

"Предварительно без пожара и разрушений, службы направляются на место", - написал он.

Атаки России по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что российские оккупанты продолжали свои атаки по Украине и днем во вторник, 2 сентября. В Воздушных силах Украины сообщили, что враг привлек 53 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Основной целью оккупантов стал Киев.

Также мы писали, что военный аналитик Денис Попович заявил, что дневная атака России на Киев нетипична. Не исключено, что большинство из запущенных БПЛА - это имитаторы типа "Герберы", которые имеют разведывательную функцию. Попович отметил, что враг сейчас много внимания уделяет именно разведке, чтобы наметить себе цели для дальнейших ударов.

