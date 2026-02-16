'Страшный сон': известный ведущий вспомнил, как получил психологическую травму из-за Киркорова

Тимур Мирошниченко застал певца-путиниста в неудобный момент.

Украинский ведущий, комментатор песенного конкурса "Евровидение" Тимур Мирошниченко поделился воспоминаниями о неожиданной и странной встрече с российским певцом Филиппом Киркоровым.

В интервью проекту "Ипсо и Люди" ведущий вспоминал об участии Ани Лорак в "Евровидении-2008", которое в том году проходило в Белграде. По его словам, украинская команда регулярно ездила в командировку в Москву, ведь именно там проходила большая часть подготовки к конкурсу.

Именно во время репетиции, которая проходила в подвальном помещении одного из концертных залов, состоялась встреча Мирошниченко с Киркоровым. Ведущий до сих пор вспоминает это как страшный сон:

"Мы с оператором сняли, поднимаемся наверх - и первое, что я вижу, это Киркоров в трико и носках по колено. Он стоит, разговаривает по телефону. Мы просто застыли. Охрана сразу на нас, а он поворачивается и говорит: "Ничего, ничего. Пусть смотрят". Это психологическая травма на всю жизнь".

Напомним, в 2008 году Ани Лорак представила Украину на "Евровидении" с песней Shady Lady, музыку к которой написал Филипп Киркоров. Артисты являются близкими друзьями, Киркоров даже стал крестным отцом единственной дочери Лорак Софии.

Как известно, Лорак выбрала позицию молчания и продолжила жить и работать в Российской Федерации, хотя в Украине остаются ее родственники. Ее друг Киркоров поддерживает российскую власть и вторжение в Украину.

