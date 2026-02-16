Каждая третья чашка - подделка: почти 40% кофе в Украине продают нелегально, - СМИ

Из-за теневых схем бюджет теряет более 1 млрд гривен в год.

Ситуация на украинском рынке кофе становится все более тревожной для легальных производителей и потребителей. Из-за стремительного роста мировых цен на зеленый кофе и экономических вызовов внутри страны, нелегальный сектор начал агрессивно вытеснять официальных импортеров, предлагая продукцию по демпинговым ценам.

Теневая доля рынка кофе в Украине уже достигает впечатляющих 35–40%, сообщает LIGA.net. По словам координатора ассоциации Speciality Coffee Association Кристины Гаврич, на украинском рынке кофе встречаются три основных вида фальсификата:

Подделка известных импортных брендов;

Неофициальный ввоз;

Незарегистрированные обжарочные машины для кофе.

Специалист говорит, что "цеха", которые закрывают правоохранители, часто через несколько месяцев снова появляются в другом месте. Контрафактный кофе завозится в Украину под маской других продуктов – цикория, соды или приправ. Затем его перепаковывают и продают под популярными брендами или просто мешками за наличные.

"Обычно это кофе низкого качества или кофе с предельными сроками годности, который по скидкам продается в Европе. Затем неофициально заезжает в Украину, без уплаты при этом пошлин и НДС", – говорит СЕО Gemini Антон Мяновский.

Что касается подделок, то чаще всего фальсифицируют известные кофейные бренды, поскольку их легче продать.

Кстати, по информации СМИ, более 700 кг поддельного кофе марок Lavazza и ORO должны уничтожить правоохранители Киевской области по решению суда. Это стало результатом спецоперации БЭБ, которая раскрыла масштабное подпольное производство кофе в области.

На чем экономят дельцы и где сбывают подделки

В издании отмечают, что в 2024–2025 годах из-за резкого роста стоимости зеленого кофе контрабанда начала касаться даже сырья, чего раньше не наблюдалось.

Эксперты говорят, что каждый килограмм нелегально ввезенного кофе позволяет участнику схемы экономить примерно один доллар. Из-за этого такой кофе продается дешевле и вытесняет по цене легально импортируемый продукт, что, соответственно, влияет на спрос.

В целом, по данным Speciality Coffee Association, в настоящее время неофициально ввозят около 25-30% зеленого кофе. По словам главы парламентского комитета по налогам и финансам Даниила Гетманцева, главными каналами сбыта контрафактного и поддельного кофе остаются оптовые рынки, в частности "Волынский оптовый рынок", "Столичный рынок" в Киеве и "Седьмой километр" в Одессе.

Кроме того, продукцию часто продают через продуктовые сети, дробя поставки на частных предпринимателей. "Вы заезжаете на Волынский базар и там десятки магазинов с кофе сомнительного происхождения. С ценами, которые ниже, чем в национальном ритейле, на 30–40%", – описывает ситуацию СЕО Gemini Антон Мяновский.

Рынки, где торгуют без кассовых аппаратов, представляют проблему, отмечает Мяновский. Зато продать подделку в сети супермаркетов национального уровня почти невозможно: там строго контролируют продукцию и требуют официальные документы, добавляет он.

Как обезопасить себя и что делать государству

Наиболее надежный способ обезопасить себя – покупать кофе непосредственно в онлайн-магазинах производителей или в крупных сетях супермаркетов, избегая покупок на рынках.

Причина существования черного рынка заключается не только в недобросовестных дельцах. Дело в том, что их продукт стоит дешевле легального, а низкая цена остается одним из ключевых факторов спроса, особенно во время экономического кризиса.

По мнению Андрея Задворняка из компании "Венская кофе", вступление Украины в ЕС значительно улучшит ситуацию. Внедрение единой базы данных для Украины и Евросоюза сделает продажу товаров с неподтвержденным происхождением практически невозможной, подчеркивает топ-менеджер.

Украина может самостоятельно внедрять механизмы контроля, добавляет Задворняк. В частности, введение НДС для ФЛП заставит небольших частных предпринимателей покупать официальный товар со всеми документами, усложнив контрабандистам и производителям подделок поиск каналов сбыта.

В то же время, по мнению СЕО компании Gemini Антона Мяновского, эффективным шагом в борьбе с фальсификатами стало бы введение уголовной ответственности за изготовление и продажу контрафактной продукции.

