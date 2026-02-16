Срок годности вышел: стоит ли сразу выбрасывать яйца из холодильника

Дата на коробке имеет мало общего с реальной безопасностью продукта.

Яйца – основной продукт в рационе многих людей. Это не только источник витамина А и фолиевой кислоты (витамина B-9, важного для здорового роста клеток), но и продукт с высоким содержанием белка. Возможно, ваша семья любит яичницу-болтунью по будням и омлеты на поздний завтрак в воскресенье.

Яйцо - невероятно универсальный продукт, который может быть главным блюдом на тарелке или вкусным дополнением, но иногда жизнь становится слишком насыщенной. К тому времени, как вы решите использовать последние яйца, вы можете заметить, что срок годности, указанный на упаковке, уже истек, пишет Southern Living. Но эта дата не всегда говорит о том, что "все пропало".

Какой реальный срок годности у яиц - можно ли их есть после его истечения

Cпециалист по пищевой безопасности и глава кафедры сельскохозяйственных и гуманитарных наук Университета штата Северная Каролина Бенджамин Чепмен заявляет, что сроки годности на самом деле являются датами реализации (продажи) и "никоим образом не связаны с безопасностью яйца".

Видео дня

После того как срок годности прошел, можно ожидать, что яйца потеряют "пик своего качества, согласно исследованиям срока годности и предпочтениям потребительских тестов", – добавляет Чепмен.

Эксперт утверждает, что даты реализации, указанные на контейнерах для яиц, очень похожи на даты на молочных продуктах – их цель, по сути, состоит в том, чтобы предоставить потребителю товар наилучшего качества. Однако никогда не следует есть яйца с трещинами, которые могут быть загрязнены бактериями.

Можно ли есть яйца через 2 недели после истечения срока годности

Чепмен объясняет, что дата истечения срока – это на самом деле дата, до которой яйца должны покинуть полку продуктового магазина, прежде чем качество начнет снижаться. Но "после даты продажи не существует магических временных рамок", – заявляет Чепмен, отмечая, что производители яиц и исследователи обычно называют срок от четырех до пяти недель, если яйца хранятся в холодильнике при температуре ниже около 5°C.

"Например, на яйцах в моем холодильнике указана дата продажи 18 мая. Я ожидаю, что сегодня качество будет примерно таким же, как и в начале июня (это долгий срок, и мой десяток яиц так долго не задержится)", – подчеркивает Чепмен. Однако яйца, хранящиеся при комнатной температуре, портятся гораздо быстрее.

Как проверить, испортились яйца или нет

Хотя вы можете безопасно употреблять яйца намного дольше даты, указанной на упаковке – они "не становятся менее безопасными со временем, если находятся в холодильнике", – отмечает Чепмен.

Существует вероятность заражения Salmonella enteriditis [SE]. Это загрязнение происходит внутри яйца, а значит, вы ничего не сможете сделать в плане хранения или употребления, чтобы предотвратить это.

К счастью, это случается редко. "Основываясь на лучших доступных данных, мы ожидаем увидеть сальмонеллу в 1 из 10 000 или 1 из 20 000 яиц", – отмечает эксперт.

Но хотя старые яйца (даже те, срок годности которых истек) могут потерять в качестве (что означает не самый приятный запах и вкус), они пригодны для употребления в пищу или использования в выпечке. "Когда яйцо стареет, желток или белок могут не держать форму и быть более жидкими, чем ожидалось", – объясняет Чепмен. Однако это вопрос качества, а не безопасности.

Для достижения наилучших результатов в приготовлении глазуньи или яиц пашот – блюд, где яйцо является основной частью трапезы – выбирайте максимально свежие продукты. Но если вы уезжали из города или забыли про упаковку в глубине холодильника, знайте, что они прекрасно подойдут для следующей порции шоколадного печенья или блинов.

Исключение составляют случаи, когда скорлупа выглядит слизистой или покрыта налетом – это признак того, что яйца испортились и их следует выбросить. Если вы разбили яйцо и обнаружили, что содержимое изменило цвет или издает тухлый запах, такое яйцо также должно отправиться в мусор.

Ранее УНИАН сообщал, как приготовить аппетитную яичницу без капли масла на сковороде.

Вас также могут заинтересовать новости: