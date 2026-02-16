'Второй день ада': панк-дизайнера из Луганска мобилизовали в ряды ВСУ (фото)

Коптев говорит, что теперь поможет родине.

Украинский художник, дизайнер, перформер и основатель провокационного театра моды "Орхидея" Михаил Коптев был мобилизован в армию.

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в последние дни в его Instagram-аккаунте. Снимки, на которых модельер одет в военную форму, подписаны словами: "Есть вопросы? Второй день ада".

В комментариях Коптева спросили, как именно он попал в армию. Дизайнер ответил, что ночью его остановили на улице представители полиции и Территориального центра комплектования и социальной поддержки:

Видео дня

"Пьяный не смог вызвать такси. Было поздно, шел пешком, остановились полиция и ТЦК. Насилия никакого, адвоката вызывать не хотел. Помогать не надо, теперь я помогу любимой Украине. Путину пи***ц".

Михаил Коптев - украинский дизайнер и квир-модельер родом из Луганска, известный своей провокационной эстетикой и работой на стыке моды, искусства и ЛГБТ-культуры.

После начала войны на Донбассе он вместе со своим театром моды "Орхидея" переехал в Киевскую область, а затем переименовал его в "Цирк провокационной моды". Гастроли "Орхидеи" проходили в Испании и Австрии.

В 2024 году на кинофестивале Sunny Bunny в Киеве показали документальный фильм "С любовью, Коптев" режиссеров Елизаветы Шерстновой и Оли Коваль.

Как сообщал УНИАН, в конце января этого года о решении мобилизоваться в армию объявил украинский писатель Андрей Любка.

Вас также могут заинтересовать новости: