Экономика России вошла в 'зону смерти', - The Economist

Российская экономика истощается быстрее, чем успевает восстанавливаться.

Российскую экономику будет трудно или даже невозможно вернуть к нормальному состоянию без нового кризиса. Об этом для The Economist пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко.

В альпинизме "зоной смерти" называют высоты, на которых количество кислорода недостаточно для длительного поддержания человеческой жизни. По мнению специалиста, сегодня Россия находится именно в таком состоянии.

Прокопенко считает, что экономика РФ застряла в том, что можно описать как "отрицательное равновесие" – она держится на плаву, но в то же время разрушает собственное будущее. Экспортные доходы Москвы падают, а бюджетные пробелы невозможно восполнить дополнительными налоговыми поступлениями.

"В 2025 году экономика выросла лишь на 1%. Прогноз на этот год еще хуже", – считает специалист.

Она отметила, что в течение последних четырех лет российская экономика разделилась на две отдельные "метаболические системы". Первая охватывает военные и смежные с ними отрасли: жизненно важные органы, которые получают приоритетный поток ресурсов. Эти сектора растут, нанимают работников и осуществляют инвестиции. Они первыми получают доступ к рабочей силе, капиталу и импорту. Вторая система включает все остальное – частный бизнес, малые предприятия, потребительские отрасли.

"Общий объем производства в России за последние три года вырос на значительные 18,3%. Но весь этот рост – и даже больше – обеспечил именно военный сектор", – считает сотрудник Берлинского центра Карнеги.

По словам Прокопенко, самое уязвимое место российской экономики – "топливо", на котором она работает. Экономика РФ питается тем, что можно назвать "военной рентой": бюджетными трансфертами на оборонные предприятия, которые создают зарплаты и экономическую активность. Функционально это напоминает нефтяные доходы 2000-х годов, но есть критическое отличие.

Дело в том, что нефтяная рента поступала извне: иностранцы платили за товарный актив, и эти деньги циркулировали в экономике, создавая реальный мультипликативный эффект. В то же время военная рента – это внутреннее перераспределение активов.

"Организм" "потребляет" собственную мышечную ткань для энергии. Это не циклический спад, который можно исправить денежно-кредитной или фискальной политикой. Рецессия похожа на усталость: отдохни – и восстановишься. Состояние России скорее напоминает горную болезнь: чем дольше находишься на высоте, тем хуже становится, независимо от отдыха", – говорит специалист.

В 2025 году бюджетный дефицит в России резко вырос до 5,6 трлн рублей (73 млрд долларов), или 2,6% ВВП. Это самый высокий показатель со времен пандемии. В этом году расходы на обслуживание государственного долга превысят суммарные расходы на образование и здравоохранение.

Цены на нефть усиливают давление. Так, в январе нефтяные доходы бюджета РФ упали до самого низкого уровня за последние пять лет. Совокупные доходы от нефти и газа сократились на 50% по сравнению с январем 2025 года – до 393,3 млрд рублей.

Доходы российского бюджета от экспорта нефти сокращаются из-за падения мировых цен на "черное золото", а также из-за увеличения скидок на российскую нефть на фоне западных санкций и укрепления рубля по отношению к иностранным валютам.

Эксперты говорят, что хотя ранее Владимир Путин рассчитывал на пассивность Запада, которая обеспечивала его военную машину необходимыми ресурсами, растущая координация мер по сокращению доходов России от нефти разрушает эту стратегию. В таких условиях продолжение войны неизбежно приведет к падению уровня жизни российских граждан.

