Россияне готовятся к новым массированным ударам по украинской энергетике, - Зеленский

По словам президента, российское зло постоянно развивается.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что из-за постоянной "эволюции" российских массированных комбинированных атак срочно необходима надлежащая поддержка Украины со стороны международных партнеров. Российские захватчики не могут удержаться от соблазна нанести удар по украинцам в последние дни зимних холодов. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, размещенном в социальной сети Facebook.

"Разведка докладывает о подготовке россиян к дальнейшим массированным ударам по энергетике, нужно, чтобы ПВО была настроена правильно. Российские атаки постоянно, если так можно сказать, "эволюционируют". Зло тоже развивается. К сожалению, это комбинированные удары, которые требуют особой защиты, соответствующей поддержки от партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Президент выражает убеждение, что любое торможение ракет для ПВО, любая несвоевременная поставка работает на масштабирование ущерба от ударов.

"Нужно, чтобы все, о чем мы говорили в Мюнхене с партнерами, было реализовано оперативно. Важно, чтобы партнеры не молчали", - добавил глава государства.

Как отметил Зеленский, сейчас все ждут продолжения трехсторонних встреч.

"Наша делегация уже в Женеве, уже готовится к переговорам. Россия не может устоять перед соблазном последних дней зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам. Чем больше это зло от России, тем всем будет сложнее о чем-то договориться с ними. Партнеры должны это осознавать", - подчеркивает президент.

Он отмечает, что прежде всего это касается Соединенных Штатов.

"Скоро будем отмечать уже год максимально активной дипломатии, на которую пошла Украина. Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь - безусловно и надолго. Россия отвергает, продолжает штурмы на фронте и удары по нашим городам, по энергетике. Рассчитываем, что партнеры будут действовать, чтобы принуждение агрессора к миру реально работало", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, по итогам Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский ждет новые поставки ракет для ПВО с целью защиты от баллистических ударов.

По его словам, в прошлый четверг украинские силы противовоздушной обороны защищали украинские города и граждан от российской баллистики ракетами, которые были доставлены за несколько дней до атаки в воскресенье.

