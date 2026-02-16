Теперь экс-министр будет ждать избрания меры пресечения.

Высший антикоррупционный суд Украины отказался освободить бывшего министра энергетики Германа Галущенко из-под стражи.

Об этом говорится в сообщении ВАКС в социальной сети Facebook.

В частности, следственный судья частично удовлетворил жалобу стороны защиты экс-министра энергетики Украины на незаконное задержание.

"Следственный судья постановил определить время фактического задержания экс-министра энергетики 15 февраля 2026 года в 06:00. Суд отказал стороне защиты в освобождении подозреваемого из-под стражи", - говорится в сообщении.

Как отметили в Центре противодействия коррупции в Telegram, ВАКС оставил Галущенко под стражей.

"Жалоба защиты удовлетворена частично. Сам Галущенко остается под стражей и будет ждать избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

Задержание Германа Галущенко

Как сообщал УНИАН, 15 февраля 2026 года детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Галущенко при попытке покинуть территорию Украины. В частности, экс-министр пытался выехать за пределы Украины на поезде Киев-Варшава.

Галущенко сообщили о подозрении по делу "Мидас". Галущенко является фигурантом дела об отмывании средств преступным путем в энергетической сфере.

