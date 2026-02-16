Среди факторов давления – санкции США, помощь европейцев Украине и наращивание выпуска украинских дронов и ракет.

Украина наносит большие потери россиянам, но без существенного усиления внешнего давления российские власти не будут готовы к прекращению войны. Об этом в интервью Укринформу сказал генерал армии США в отставке, бывший командующий Центральным командованием США и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Он отметил, что во время мирного процесса ни российские переговорщики, ни руководство России не демонстрировали готовности к компромиссу. Наоборот, они подтверждают максималистские требования. Однако, по его мнению, в какой-то момент россияне пойдут на уступки. Условием для этого является увеличение давления на российскую военную экономику, сокращение доходов, а также прекращение поставок Китаем компонентов для российского военно-промышленного комплекса.

"Тогда Россия будет нуждаться в прекращении боевых действий так же сильно, как и Украина. И для этого, без сомнения, понадобятся дополнительные усилия", - сказал он.

Среди средств давления он назвал усиление санкций со стороны США, сокращение закупок российской нефти Индией и исчерпание средств российского Фонда национального благосостояния, которое уже продолжается. По его словам, эти ресурсы конвертировались для поддержки военного производства, и в этом году они должны закончиться.

Он прогнозирует, что по совокупности обстоятельств позже в 2026 году может появиться перспектива того, что Россия признает: ей необходимо прекращение боевых действий.

Еще одним фактором он назвал большие потери оккупантов, которые продолжает наносить Украина.

"Сейчас Украина, похоже, ежемесячно уничтожает или наносит ранения примерно такому же количеству российских военных, какое Россия набирает", - подчеркнул он, назвав это значительным достижением.

"И на линии фронта россияне платят чрезвычайно высокую цену за каждый дополнительный сантиметр священной украинской территории. Я не думаю, что они смогут и в дальнейшем платить такую цену, даже если их руководство равнодушно к количеству погибших и тяжело раненых", - сказал он.

Также генерал отметил наращивание производства дронов. Он напомнил, что в прошлом году Украина изготовила 3,5 миллиона беспилотников, а в этом году ожидается 7 миллионов. А расширение производства украинской крылатой ракеты "Фламинго" создаст дополнительное давление.

Санкционное давление на РФ

Он напомнил, что санкционный пакет поддерживают 90 из 100 сенаторов. Он должен попасть в Белый дом, и его должен одобрить президент Трамп. Также генерал выразил надежду, что Трамп осознает, что именно Россия является препятствием к миру, и усилит давление на РФ.

По его словам, с сохранением помощи со стороны ЕС и санкциями США на РФ может быть создано реальное давление:

"Тогда России придется серьезно вести переговоры, потому что она также не сможет продолжать эту войну. Правда заключается в том, что Путин должен понимать: он больше не побеждает. Проблема в том, что ему очень сложно остановить эту войну из-за тех политических сил, которые он сам разбудил внутри России. Нужно ускорить день, когда он посмотрит в зеркало и скажет себе: мы больше не можем продолжать".

Он отметил, что российская экономика находится в очень сложном положении. В том числе из-за роста инфляции и ослабления рубля. Он считает, что ситуация станет для россиян критической, когда иссякнут средства в Фонде национального благосостояния.

Состояние российской военной экономики

Напомним, что по мнению аналитиков военная машина Путина продолжает разваливаться изнутри. Среди причин этого высокий уровень коррупции и хищения средств, выделявшихся на модернизацию армии РФ в прошлые годы. А сейчас, в войне высокой интенсивности, Россия испытывает трудности с поддержанием численности личного состава, запасов боеприпасов и исправности техники. Кроме этого, против России сыграла недооценка Украины.

