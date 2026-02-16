Умер актер Роберт Дюваль, известный по фильмам 'Крестный отец' и 'Апокалипсис сегодня'

В воскресенье, 15 февраля, скончался легендарный актер Роберт Дюваль, известный по культовым фильмам "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня".

Об этом со ссылкой на заявление жены Дюваля Луцианы сообщает ABC News. Оскароносному актеру было 95 лет.

"Вчера мы попрощались с моим любимым мужем, дорогим другом и одним из самых выдающихся актеров нашего времени. Боб скончался мирно дома, окруженный любовью и заботой", – говорится в заявлении семьи актера.

Дюваль сыграл Тома Хейгена в первых двух частях криминального шедевра Фрэнсиса Копполы.

В фильме "Апокалипсис сегодня" 1979 года Дюваль воплотил на экранах подполковника Билла Килгора. Именно он произносит культовую фразу фильма: "Я люблю запах напалма по утрам".

За свою карьеру Дюваль появился в более чем 90 фильмах, работая с некоторыми из самых известных голливудских режиссеров и актеров.

Его 7 раз номинировали на самую престижную премию в кинематографе – Оскар. В 1984 году Дюваль все-таки получил статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме "Нежное милосердие".

4 победы он одержал в различных номинациях премии "Золотой глобус". Также Дюваль получил две статуэтки премии "Эмми" за вестерн "Прерванный путь".

Среди других наград легендарного актера:

BAFTA (1980): Лучшая мужская роль второго плана за легендарного подполковника Килгора в фильме "Апокалипсис сегодня".

Лучшая мужская роль второго плана за легендарного подполковника Килгора в фильме "Апокалипсис сегодня". Премия Гильдии киноактеров (SAG Award, 1999): Лучшая мужская роль второго плана за фильм "Гражданский иск".

Лучшая мужская роль второго плана за фильм "Гражданский иск". Independent Spirit Awards: несколько наград за фильм "Апостол" (1998), где он выступил не только актером, но и режиссером.

несколько наград за фильм "Апостол" (1998), где он выступил не только актером, но и режиссером. Национальная медаль искусств (2005): Получил ее от президента США за вклад в культуру.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что скончался известный актер Джеймс Ван Дер Бик. Звезда сериала "Бухта Доусона" ушел из жизни в 48 лет. Долгое время актер боролся с раком.

