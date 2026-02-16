Кабмин запускает кредиты для украинцев под 0-7% для закупки энергооборудования в частные и многоквартирные дома. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Владельцы частных домов и таунхаусов могут оформить кредит от 0% в любом банке-партнере на оборудование для автономного электропитания жилья. Государство компенсирует до 30% тела кредита в зависимости от комплектации системы", – рассказала она.
Компенсация от государства составляет:
- Генератор – 20% от суммы кредита;
- Генератор + аккумулятор – 25% от суммы кредита;
- Солнечная электростанция + генератор + аккумулятор – 30% от суммы кредита.
Кредит также покрывает вспомогательное оборудование и работы, необходимые для запуска.
Льготный кредит от 0% доступен в 43 банках-партнерах программы "5–7–9%". Максимальная сумма составляет до 480 000 гривен, срок – до десяти лет.
Поддержка распространяется на дизельные, бензиновые и газовые генераторы, аккумуляторы и солнечные электростанции как часть автономной системы.
Основные требования для получения энергокредита:
- Объект эксплуатируется как место проживания;
- Один кредит предназначен для одного домохозяйства;
- Заемщик должен пройти банковский скоринг.
Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
- Выбрать банк-партнер;
- Подать заявку на кредит;
- Пройти оценку банка;
- Получить кредит;
- Получить компенсацию.
Состояние украинской энергетики: главное
Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что в Украине полностью исчерпан запас оборудования для ремонта энергетических объектов.
По его словам, запас прочности энергетической системы стал "очень тонким" из-за совокупности факторов – от интенсивных атак России до низкого уровня подготовки и финансирования энергетических компаний.
Отметим также, что по новым данным Международной организации по миграции, 325 тысяч украинцев могут снова покинуть свои дома из-за атак РФ по энергетике.