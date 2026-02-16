Максимальная сумма кредита составляет 480 000 гривен.

Кабмин запускает кредиты для украинцев под 0-7% для закупки энергооборудования в частные и многоквартирные дома. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Владельцы частных домов и таунхаусов могут оформить кредит от 0% в любом банке-партнере на оборудование для автономного электропитания жилья. Государство компенсирует до 30% тела кредита в зависимости от комплектации системы", – рассказала она.

Компенсация от государства составляет:

Генератор – 20% от суммы кредита;

Генератор + аккумулятор – 25% от суммы кредита;

Солнечная электростанция + генератор + аккумулятор – 30% от суммы кредита.

Кредит также покрывает вспомогательное оборудование и работы, необходимые для запуска.

Льготный кредит от 0% доступен в 43 банках-партнерах программы "5–7–9%". Максимальная сумма составляет до 480 000 гривен, срок – до десяти лет.

Поддержка распространяется на дизельные, бензиновые и газовые генераторы, аккумуляторы и солнечные электростанции как часть автономной системы.

Основные требования для получения энергокредита:

Объект эксплуатируется как место проживания;

Один кредит предназначен для одного домохозяйства;

Заемщик должен пройти банковский скоринг.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

Выбрать банк-партнер;

Подать заявку на кредит;

Пройти оценку банка;

Получить кредит;

Получить компенсацию.

Состояние украинской энергетики: главное

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что в Украине полностью исчерпан запас оборудования для ремонта энергетических объектов.

По его словам, запас прочности энергетической системы стал "очень тонким" из-за совокупности факторов – от интенсивных атак России до низкого уровня подготовки и финансирования энергетических компаний.

Отметим также, что по новым данным Международной организации по миграции, 325 тысяч украинцев могут снова покинуть свои дома из-за атак РФ по энергетике.

