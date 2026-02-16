Позорный рекорд Путина: эксперты назвали 3 причины, почему Россия не победит Украину

Вместо триумфа за "пару дней" Путин получил затяжную катастрофу.

Для кремлевского диктатора Путина 1418-й день войны (11 января) стал самым унизительным юбилеем. Столько же длилась немецко-советская война, но за этот срок армия РФ не смогла захватить даже пятую часть Украины.

И пока Кремль блефует о готовности воевать вечно, его военная машина продолжает разваливаться изнутри, заявляет военный аналитик, эксперт по системам вооружений с 36-летним стажем, директор по исследованиям Фонда Казимира Пулавского Рубен Джонсон в материале для 19FortyFive.

Российские вооруженные силы почти не подают признаков способности как-то изменить расстановку сил. Единственная надежда Путина остается на то, что он сможет блефом и шантажом заставить Запад принудить Киев к несправедливому мирному соглашению, которое передаст Москве территории, которые она не смогла взять силой. Всего есть три причины, почему Россия не сможет победить.

Видео дня

Причина №1: Тотальная коррупция

С 2011 года на модернизацию армии РФ выделялись сотни миллиардов долларов, но большая часть средств была украдена кликами внутри Минобороны. Вместо обещанной новой техники на 70%, войска получили неисправное старье.

Коррупция коснулась даже базового снабжения: в начале вторжения топливо и сухпайки распродавались на черном рынке, из-за чего колонны на Киев встали без боя.

Причина №2: Крах логистики и снабжения

Россия испытывает нарастающие трудности с поддержанием численности личного состава, запасов боеприпасов и исправности техники. Главный урок здесь в том, что десятилетия пренебрежения оборонным сектором невозможно исправить в одночасье. Именно неспособность Москвы решить эти проблемы является основным фактором, замедляющим её военную машину и превращающим кампанию в войну на истощение.

"Война в Украине и влияние международных санкций только углубили существующие слабости, провалы и системные проблемы в российском оборонно-промышленном комплексе", – говорится в отчете Chatham House за июль 2025 года.

Причина №3: Имперская спесь и недооценка Украины

В любом случае, война стала для Путина стратегической катастрофой, заявили в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

"Россияне переоценили себя так же сильно, как недооценили украинцев, ослепленные верой в то, что украинцы – это "мало**ссы", менее способный народ. Этот взгляд основан на расизме, шовинизме и империализме. Мнение о более слабом противнике, погрязшем в коррупции, подкрепило веру в то, что будет достаточно короткого резкого столкновения", – продолжают эксперты RUSI. Эти провалы не были устранены с начала войны, а во многих случаях лишь усугубились.

В итоге экономическое будущее РФ напоминает поздний СССР: проблемы маскируются долгами, но застой неизбежен. Западу пора перестать верить в миф о непобедимости России. Единственный путь к миру – усиление поддержки Украины и размещение войск НАТО как "растяжки" для сдерживания дальнейшей агрессии Москвы, считают эксперты.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Европу устраивает длительная война Украины с Россией. Европейцы уже прямо говорят - пока Украина воюет с Россией, РФ истощается и у нее связаны руки. Поэтому Европа может чувствовать себя в безопасности и спокойно реформировать, модернизировать и увеличивать финансирование собственных Вооруженных сил, заявил военнослужащий Вооруженных Сил Украины Кирилл Сазонов.

Кроме того, мы также рассказывали про возможные сроки окончания войны. Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко прогнозирует "поэтапное затухание интенсивности" на 2027 год.

Вас также могут заинтересовать новости: