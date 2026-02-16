На украинские дроны установят французские SAR-радары, которые могут работать в дождь и туман

Французская компания разработала уникальный в мире сенсор.

Украинские дроны получат разведывательные SAR-радары от французской компании Harmattan AI, благодаря чему они смогут осуществлять разведку, несмотря на облака или туман. Об этом заявил CEO компании Harmattan AI в интервью изданию Le Grand Continent.

Он отметил, что компания разработала уникальный в мире сенсор - SAR-радар для беспилотника массой менее 150 килограммов. Такую систему интегрируют в украинские системы и развернут в Украине.

СЕО компании добавил, что европейским производителям нужно многому научиться у отдельных украинских систем или украинских производителей, которые имеют годы опыта из-за войны еще с 2014 года. По его словам, они создали индустрию, которая меняется каждую неделю, а также выстроили близость к современному фронту и его ограничениям, что побудило их развивать устойчивость систем.

"Промышленную кооперацию часто рассматривают под меркантильным углом: мол, поскольку некоторые компании продают оборонные системы и идет война, нужно ехать и продавать их там. Такой довольно грубый контракт, безусловно, уместен - и для украинцев, и для нас, - но интересно также собирать данные и делать промышленные и технологические выводы, чтобы научиться, каков современный театр военных действий. Речь идет, в частности, о понимании ограничений радиоэлектронной войны: когда больше нельзя общаться по радиоволнам или позиционироваться с помощью GPS, как действовать на современном поле боя?", - отметил он.

Представитель компании считает, что иногда необходимо признать, что лучшее - враг хорошего, однако оборонный сектор исторически никогда не умел это воспринимать.

"Настоящим стратегическим оружием Второй мировой войны был не бомбардировщик, а завод. В США, Германии или где-либо еще - все стороны, которые выдержали войну, опирались именно на него", - подчеркнул он.

SAR-радары для дронов - что известно

В "Милитарном" рассказали, что это активная система дистанционного зондирования, которая использует микроволновое излучение для создания детализированных изображений земной поверхности. Такой радар позволяет получать изображения территорий при любой погоде - в дождь, туман, днем или ночью.

"Какие именно из украинских беспилотников получат французские радары, не раскрывают. Однако известно, что в октябре 2025 года украинский авиационный холдинг Skyeton и французская оборонная компания Harmattan AI объявили о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества, в частности, планируется интеграция сенсорных технологий Harmattan AI с беспилотником Skyeton - Raybird", - напомнили в издании.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Ранее Business Insider писал, что украинские дроны ударили по НПЗ в 1750 км от границы. Речь идет об Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в Республике Коми, входящем в структуру российской компании Лукойл.

Также издание сделало вывод, что Украина доказала армии США, что дроны могут быть наступательным оружием. По словам журналистов, вторжение России в Украину открыло мир новых осознаний относительно применения беспилотников.

"Мы все еще очень боеспособная сила как армия США, однако есть новый потенциал, которого мы еще не имеем в развернутом состоянии", - подчеркнул майор Вольф Амакер, возглавляющий Отдел беспилотных авиационных систем и тактики армии в Авиационном центре передового опыта.

