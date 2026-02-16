Госсекретарь США сделал заявление о переговорах и завершении войны в Украине

Он также высказался о критике в адрес Дональда Трампа.

Соединенные Штаты Америки никого не заставляют идти на мирное соглашение по завершению войны в Украине. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в венгерском Будапеште.

По его словам, Вашингтон заинтересован в завершении российско-украинской войны. И Штаты хотят сделать все, что в их силах, чтобы этого добиться. Рубио утверждает, что США – это единственная нация в мире, которой под силу посадить обе стороны за стол переговоров.

"Я не хочу никого обидеть, но Организация Объединенных Наций не смогла этого сделать. Ни одна страна Европы не смогла этого сделать", – продолжил он.

Рубио добавил, что в США считают, что эта война никогда не должна была начаться. И она должна закончиться как можно скорее.

Он также отметил, что обычно, когда президент пытается принять участие в миротворчестве и прекращении войн, это приветствуется. Однако американского лидера Дональда Трампа по многим разным причинам "люди фактически критикуют", добавил Рубио.

"Обычно, когда вы пытаетесь прекратить войны, международное сообщество вас приветствует. Это одна из немногих войн, которые я видел, где некоторые люди в международном сообществе осуждают вас за попытки помочь прекратить войну", – заявил госсекретарь США.

Переговоры по войне в Украине

17-18 февраля в Женеве должен состояться новый раунд переговоров о прекращении войны в Украине, в которых примут участие и США. Украинская делегация уже отправилась в Швейцарию.

Российские СМИ писали, что на переговорах в Женеве якобы будет обсуждаться энергетическое перемирие. Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что на переговорах круг вопросов будет шире, чем в Абу-Даби. По его словам, будут говорить и о территориях.

