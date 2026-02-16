Празднование Масленицы длится целую неделю, и в каждый день есть свои обычаи.

16 февраля в Украине началась Масленица 2026 - древний и веселый праздник, который в украинских традициях отмечается целую неделю. Каждый день Сырной седмицы имеет отдельное название и особые обычаи. Эти обряды существуют много веков и являются частью нашего наследия.

Мы подробно объяснили, что нужно делать в Масленицу в течение недели согласно древним верованиям, и какие есть традиционные праздничные запреты.

Что можно и нельзя делать на Масленицу

Масленица, Сырная неделя или Колодий считается древним украинским праздником. Его главным обычаем было привязывание деревянных колодок к ногам юношей, которые до сих пор не женились. Чтобы снять груз, холостяк должен был "проставиться". Также в течение всей недели девушки гуляли, веселились, устраивали посиделки, а парни должны были им угождать.

Видео дня

Колодки использовались не только для шуточного наказания мужчин, но также в обрядах. Поэтому многие особенности того, что нельзя делать в Масленицу и что можно, связаны именно с этими предметами.

Разберемся, как правильно праздновать Масленицу по дням недели. Напомним, что в этом году праздник длится с 16 по 22 февраля.

Понедельник - рождение колодки

В первый день Масляной недели женщины "колодкуют". Для этого берут ветку или полено, украшают лентами и цветами, после чего ищут "жертву" - неженатых юношей, особенно тех, кто отказал сватам. Мужчине привязывают колодку к ноге и ждут в обмен угощения, что сопровождается шутками и смехом. Также в понедельник варили холодец из свиных ножек.

Вторник - крещение колодки

Изготовленную ранее колодку обрызгивают водой и таким образом "крестят". Начинается приготовление традиционных блюд - вареников с творогом, налистников, пирогов. При этом блины не пекут - эта традиция не украинская, а русская. Также продолжается обряд с повязыванием полена холостякам.

Среда - крестины колодки

На Третий день Колодия продолжается веселье, молодежь пьет крепкие напитки и наливки. Таким образом праздновали "крестины" колодки. Девушки брали свиные ножки из холодца и бросали от сарая до ворот.

Четверг - смерть колодки

В четвертый день недели колодка "умирала", однако празднование имеет веселый характер. Хозяйки собираются большими компаниями, гуляют и выпивают. Считается, что такой обряд поможет улучшить плодовитость домашнего скота.

Пятница - смерть колодки

Умершее полено символически "хоронят". Принято приглашать домой гостей, чествовать их варениками и пирогами. При этом мужчина обязательно должен угостить тещу, чтобы в течение года между ними были хорошие отношения.

Суббота - оплакивание колодки

Женщины "плачут" по умершей колодке, обмениваются сплетнями и новостями. Девушки начинают вышивать платки для юношей, которые дали им угощение. Такое украшение дарили парням на Пасху как благодарность за откуп.

Прощеное воскресенье

Это кульминация Сырной недели, когда гуляния приобретают наибольший масштаб. Принято просить прощения друг у друга, обнимать родных и отпускать обиды. Всеобщее примирение нужно, чтобы войти в пост с очищенной душой.

Что нельзя делать на Масленицу

Масленичные украинские запреты имеют как народное, так и церковное происхождение. Запомните список того, чего нельзя делать на Масленицу ни в коем случае:

ссориться (иначе конфликт затянется);

ругаться матом;

отказывать в прощении и примирении, особенно на Прощеное воскресенье 22 февраля;

носить темную одежду;

заниматься рукоделием;

мужчинам - обижать женский пол.

Также в масленичную неделю не принято есть мясную пищу, хотя пост еще не наступил. Однако можно и даже нужно готовить сырные, кисломолочные блюда.

Вас также могут заинтересовать новости: