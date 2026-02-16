Весят как немецкая овчарка: какие самые крупные земноводные в мире

Оно плачет как младенец, когда его вынимают из воды.

Гигантские саламандры Дальнего Востока - безусловно, самые крупные земноводные на планете. Японская гигантская саламандра, известная в народе как хандзаки, вырастает до 1,5 м в длину от бородавчатого носа до массивного, похожего на тритона хвоста. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что это хищник, обитающий в ручьях: если рыба или краб подплывают слишком близко, огромная пасть резко открывается, всасывая воду и добычу.

Ещё крупнее хандзаки её ближайший ныне живущий родственник - китайская гигантская саламандра. Это гигантское существо, которое может вырасти до 1,8 м в длину и весить до 30 кг, известно в Китае как ваваю ("рыбка-младенец") из-за плача, который оно издаёт, когда его вытаскивают из воды.

Важно, что по меньшей мере треть видов земноводных в мире находятся под угрозой исчезновения, и ваваю, крупнейший представитель класса, является наглядным примером их бедственного положения.

К числу постоянных угроз относятся разрушение среды обитания, загрязнение окружающей среды, изменение климата, чрезмерный вылов и болезни. В настоящее время этот вид находится под угрозой исчезновения и сталкивается с крайне неопределенным будущим.

