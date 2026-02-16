'Все, кого я знаю, готовы воевать до конца': военная из Канады высказалась по поводу требований РФ

Бриттни Шки-гиизис рассказала, что мотивацией вступить в ВСУ для нее было то, что ее знания и навыки будут полезными.

О том, когда закончится война, ничего не известно, но она и ее побратимы готовы воевать до конца, заявила военная из Канады Бриттни Шки-гиизис, которая прошла путь от танкистки до оператора FPV-дронов в Украине, в интервью Укринформ.

Журналист спросил военную, каково ее отношение и что думают собратья о требованиях России к Украине уступить Донбасс.

"Я на самом деле никогда не спрашивала об этом. Все, кого я знаю, просто готовы воевать до конца. Мы об этом не говорим", - рассказала Шки-гиизис.

Она добавила, что никто не знает, когда закончится война в Украине. На вопрос, что военная планирует делать, когда закончится война, она ответила, что не знает, вернется ли в Канаду или останется жить в Украине.

"Не знаю, когда закончится война и вернусь ли я в Канаду или останусь здесь, но я все равно буду военной. Это единственное, что я знаю на 100 процентов", - сказала она.

Шки-гиизис также поделилась, что решила присоединиться к рядам ВСУ, поскольку имела необходимые навыки и знания, но сейчас ее мотивация изменилась.

"В то время больше мотивировало то, что у меня есть навыки и знания, которые здесь будут полезны. Сейчас мотивация изменилась. Каждый день я вижу, как Россия убивает гражданских – детей, пенсионеров. Это несправедливо. Эти люди не военные", - отметила военная.

Ранее УНИАН сообщал, что генерал армии США в отставке, бывший командующий Центральным командованием США и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что Украина наносит большие потери россиянам, но без существенного усиления внешнего давления российские власти не будут готовы к остановке войны. Петреус отметил, что во время мирного процесса ни российские переговорщики, ни руководство России не демонстрировали готовности к компромиссу. Однако, по его мнению, в какой-то момент россияне пойдут на уступки. Он предполагает, что это произойдет при условии увеличения давления на российскую военную экономику, сокращения доходов, а также прекращения поставок Китаем компонентов для российского военно-промышленного комплекса.

Также мы писали, что военный аналитик, эксперт по системам вооружений с 36-летним стажем, директор по исследованиям Фонда Казимира Пулавского Рубен Джонсон заявил, что Кремль блефует, когда заявляет о готовности воевать вечно. Отмечается, что армия РФ почти не подает признаков способности как-то изменить расстановку сил. Джонсон предполагает, что глава Кремля Владимир Путин надеется, что сможет блефом и шантажом заставить Запад принудить Киев к несправедливому мирному соглашению. Но эксперт уверен, что Россия не сможет победить Украину.

