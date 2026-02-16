Силы обороны на юге Украины имеют прорыв до 10 км, – военный

Во время небольшого контрнаступления Силы обороны Украины остановили продвижение врага и отбросили оккупантов назад.

В отдельных местах в районе города Гуляйполе в Запорожской области украинские защитники остановили продвижение российских оккупантов и смогли прорваться вперед на расстояние до 10 км.

Об этом военнослужащий Вооруженных Сил Украины Кирилл Сазонов сказал в эфире "Фабрики новостей". Как отметил военный, под Запорожским направлением следует понимать два участка боевых действий: район Орехова и район Гуляйполя.

Продвижение российских захватчиков

По его словам, на этом участке фронта российские захватчики "в какой-то момент достигли успеха и поползли вперед". У оккупантов 2-3 года не было таких активных перемещений – изменения линий боевого столкновения.

"Они давят везде, и где нашли щель в обороне между бригадами – там, между отдельными подразделениями лезут. И это направление сразу становится приоритетным. Там есть успех. Туда перебрасывают резервы, туда перебрасывают кого могут с других направлений, туда перебрасывают лучших. И вот так получилось с Гуляйполем", – отметил Сазонов.

Он добавил, что в связи с продвижением противника, Силы обороны перебросили бойцов 225-го штурмового полка.

"И неожиданно враг увидел, что воевать с бригадами ТРО, с элитными штурмовиками – это совсем разные вещи. Штурмовики с колес вступили в бой и занялись тем, чем всегда занимаются – обламывают рога оленям. И они не просто остановили наступление, отбили там участок, а пошли вперед в некоторых местах. Но это отдельные места, это не везде по фронту – есть некоторые места, где есть даже наш прорыв до 10 км", – сообщил Сазонов.

На этом участке нет сплошной линии боевого столкновения

Как отметил военнослужащий, на этом участке Запорожского направления современная война характеризуется тем, что нет линии боевого столкновения. Но есть инфильтрация различных сил.

"Вражеские группы проникают на нашу территорию и уже находятся в тылу, а наши проникают на вражескую. И там такая большая серая зона. И каждый может говорить: "Я ее контролирую". И ты не вычислишь, кто на самом деле ее контролирует. Там может быть у врага две-три роты, а наша там одна группа сидит. Она там есть, но мы ничего не контролируем. Эта группа сидит незаметно, потому что там три человека, а может быть наоборот", – пояснил Сазонов.

Он добавил, что задача украинских защитников заключалась в том, чтобы не только пройти вперед, но и зачистить от захватчиков населенные пункты, укрытия, скрытые блиндажи и тому подобное.

"И вычистили четыре населенных пункта. Их полностью освободили, потому что врага там не осталось. Проверен каждый подвал, сарай, дом – все. И вот такие результаты по Гуляйпольскому направлению. Это небольшое контрнаступление", – рассказал Сазонов.

Как пояснил военный, у Сил обороны Украины пока нет ресурсов для крупного контрнаступления, но логика украинской защиты заключается в том, чтобы остановить наступление противника и отбросить его силы назад.

Война в Украине: ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, украинские защитники активно проводят контрдиверсионные и разведывательно-поисковые действия, чтобы уничтожать российские диверсионные группы, которые пытаются инфильтрироваться в тыл украинской обороны. Российские захватчики стремятся взять под контроль некоторые населенные пункты Запорожской области.

При этом враг теряет довольно много и личного состава, и вооружения, и боевой техники, отметил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

