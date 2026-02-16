Графики отключения света на 17 февраля: когда не будет электроэнергии в среду

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Во вторник, 17 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу в "Укрэнерго" советуют узнавать на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Материал будет дополняться графиками по мере их обнародования.

Состояние энергетики Украины: главное

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что в нашей стране полностью исчерпаны запасы оборудования для ремонта энергетических объектов.

По словам специалиста, запас прочности энергетической системы стал "очень тонким" из-за совокупности факторов – от интенсивных атак РФ до низкого уровня подготовки и финансирования энергетических компаний.

Эксперт считает, что Украина в случае прекращения РФ обстрелов энергосистемы сможет окончательно отказаться от графиков отключения электроэнергии за 3-5 лет.

Отметим также, что по новым данным Международной организации по миграции, более 320 тысяч украинцев могут снова покинуть свои дома из-за атак россиян по энергетике.

