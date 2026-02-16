325 тысяч украинцев могут снова покинуть свои дома из-за атак РФ на энергетику, - МОМ

Перебои с энергоснабжением могут заставить семьи снова уехать из своих городов.

В ближайшие месяцы около 325 тысяч украинцев, которые ранее бежали от войны, но позже вернулись на родину, могут снова стать переселенцами. Более трети из них рассматривают возможность повторного выезда за границу. Об этом свидетельствуют новые данные Международной организации по миграции (МОМ).

"После четырех лет войны одна только стойкость не может поддержать семьи в течение еще одной зимы с отключениями электроэнергии и морозами. Безопасное жилье, надежное энергоснабжение и основные услуги не являются роскошью - они являются фундаментальными для безопасности, выживания и достоинства людей. Без постоянной поддержки перебои с энергоснабжением могут заставить семьи снова покинуть свои дома и подорвать с трудом достигнутое возвращение", - подчеркнула генеральный директор МОМ Эми Поуп.

В организации напомнили, что по состоянию на январь 2026 года в Украине находится 3,7 млн внутренне перемещенных лиц. С начала войны более 4,4 млн человек вернулись домой.

Видео дня

"Это включает более миллиона человек, которые вернулись из-за границы. Однако не все, кто пересек границу Украины, смогли вернуться домой, и 372 000 человек все еще остаются внутренне перемещенными лицами в пределах страны", - добавили в сообщении.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как писал УНИАН, большую категорию украинских беженцев в Польше лишат выплат. Отмечается, что с 1 февраля выплаты приостановят, а возобновят их только после повторной подачи заявления и при условии соответствия установленным государством критериям.

Такие правила распространяются на всех граждан Украины, имеющих статус временной защиты и получающих помощь на детей по программе "800+".

Также сообщалось, что в Норвегии выросло количество трудоустроенных украинских беженцев. В частности, за последний год наблюдался "явное увеличение" работающих украинских беженцев по сравнению с 2024 годом.

Вас также могут заинтересовать новости: