Из пустующих зданий сделают жилье для ВПЛ: Кулеба объяснил, каких помещений это касается

На первом этапе запуск пилота планируется в трех областях.

В Украине запускают инвентаризацию неиспользуемых объектов государственной и коммунальной собственности для их будущего переоборудования под жилье для внутренне перемещенных лиц. Об изъятии частной собственности речь не идет.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, речь идет исключительно о пустующих зданиях, которые годами не используются и потенциально могут быть переоборудованы под жилье.

"Это не касается частного жилья. Никаких решений об изъятии или вмешательстве в частную собственность нет и быть не может", – отметил Кулеба.

По его словам, на первом этапе планируется запуск пилотного проекта в трех областях: Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской. Сейчас идет отбор 60–70 объектов. Из них для подготовки детальных инвестиционных решений отберут 10–15, где реконструкция является технически и экономически обоснованной.

Вице-премьер отметил, что полученные данные будут интегрированы в цифровую информационно-аналитическую жилищную систему для ВПЛ, которая заработает с октября 2026 года.

"Если в общине есть государственное или коммунальное здание, которое простаивает, оно должно работать на людей", – добавил Кулеба.

Как писал УНИАН, в Украине планируют создать социальное жилье для переселенцев и тех, кто больше всего нуждается в социальной защите, в пустующих зданиях. Целью инициативы является создание основы для инвестирования в доступное и устойчивое жилье, а также поддержка внутренне перемещенных лиц и уязвимых групп населения.

13 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон об основных принципах жилищной политики, который запускает реформу жилищной сферы и формирует новую модель обеспечения граждан жильем.

