Европу устраивает длительная война Украины с Россией, - военный

Даже если теоретически Россия получит без боя всю Донецкую область, она не остановит войну, потому что имеет гораздо большие территориальные притязания в отношении Украины, считает Сазонов.

Российская Федерация не относится серьезно к переговорам, которые ведутся при участии США. Зато все указывает на то, что российские захватчики намерены воевать и дальше. Об этом военнослужащий Вооруженных Сил Украины Кирилл Сазонов сказал в эфире "Фабрики новостей".

В частности, военный высказал свое мнение о предстоящем новом раунде переговоров между Украиной, США и РФ в Женеве.

"Я считаю, что сейчас это имитация", - убежден Сазонов.

Он обратил внимание, что россияне постоянно меняют главу российской переговорной группы, и доказательством имитации участия в переговорном процессе является отправка на встречу историка Владимира Мединского

"Это снова будут Печенеги, Половцы, Ленин, который там "придумал" Украину, и украинцы выкопали Черное море. То есть, снова пойдет этот бред", - считает Сазонов.

Он убежден, что россияне не готовы идти на мир, потому что имеют минимальное требование - отдать им Донецкую область. В то же время из уст российского министра иностранных дел Сергея Лаврова звучат заявления о более широких территориальных претензиях со стороны России. Речь идет о том, что захватчики внесли в свою конституцию Запорожскую и Херсонскую области, несмотря на то, что эти регионы они еще полностью не оккупировали.

Сдача врагу Донбасса не приведет к миру

Как отмечает Сазонов, мир не наступит, если теоретически Украина отдаст россиянам всю Донецкую область.

"Они занимают Донецкую область и говорят: "Минутку, там у нас по конституции еще Херсонская, Запорожская... Или отдавайте их, или воюем дальше", - убежден военный.

Он уверяет, что так ситуация будет развиваться через неделю или через месяц.

"Они много рассказывают о мирных планах, но я не вижу даже намека на то, чтобы вычеркнуть из российской конституции Херсонскую и Запорожскую области. Нет такого", - констатирует Сазонов.

При этом он добавил, что Украина не готова даже Донецкую область сдавать.

Какова позиция США и стран Европы

"Трампу спешить некуда. Ему очень интересны выборы в Конгресс - промежуточные выборы. Но они будут в ноябре. Поэтому, если он хочет быть миротворцем и иметь какой-то успех во внешней политике, то это нужно будет показать в сентябре. Если это показать в мае, то все забудут через полгода. То есть ему спешить некуда вообще", - отметил Сазонов.

В то же время, он обращает внимание, что европейцы уже прямо говорят - пока Украина воюет с Россией, РФ истощается и у нее связаны руки. Поэтому Европа может чувствовать себя в безопасности и спокойно реформировать, модернизировать и увеличивать финансирование собственных Вооруженных сил.

"То есть, пока мы воюем с Россией, европейцы спокойны, на них не нападут, потому что даже у безумного Путина, видимо, не хватит дикости открыть второй фронт. Поэтому их будет устраивать война еще несколько лет, пока мы воюем с Россией. Это лучшая гарантия их безопасности. Лучшая, гораздо лучшая, чем любая европейская армия. Поэтому их все устраивает", - подчеркнул Сазонов.

Вместе с тем, при таких условиях, как считает военный, европейские страны будут и в дальнейшем оказывать Украине поддержку, и это плюс. Но есть и минус, потому что "европейцы не заинтересованы давить на Россию таким образом, чтобы завтра наступил мир".

Перспективы отправки в Украину иностранного контингента

Отдельно Сазонов поделился мнением о перспективах развертывания в Украине иностранного контингента от стран Коалиции желающих.

"Я не верю в то, что рядом со мной где-то даже на второй линии, даже в 20 км от линии фронта появятся польские, французские там военные. Нет! Максимум, на что они способны, это, когда будет уже подписано мирное соглашение, сделать какие-то базы на Западе или в Киеве, какие-то мониторинговые группы будут выезжать. А так сейчас они даже системы ПВО возле Львова не поставят со своим персоналом, потому что по ним может прилететь. Демократические страны имеют свои очень большие недостатки", - добавил военный.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, следующий раунд трехсторонних переговоров состоится в Женеве (Швейцария) 17-16 февраля. Украинская делегация уже отправилась на эту встречу.

Также президент Владимир Зеленский сообщал, что США предлагают России и Украине завершить войну до лета. Кроме того, во время предыдущего раунда переговоров в Абу-Даби 4-5 февраля, американская сторона предложила снова попробовать ввести энергетическое перемирие. Впрочем, на данный момент положительного ответа от россиян нет.

