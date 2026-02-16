Украина посылает международному сообществу сигнал – нельзя закрывать глаза на поддержку агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против десяти российских спортсменов. Эти россияне поддерживают агрессию РФ против Украины, причастны к похищению украинских детей и незаконно посещают временно оккупированные территории Украины.

Как говорится в релизе на сайте главы государства, этот санкционный пакет был сформирован на основе петиции, которую подготовил украинский скелетонист, член национальной олимпийской сборной команды Украины Владислав Гераскевич.

В частности, среди подсанкционных лиц – те, кто посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей и временно оккупированный полуостров Крым, публично оправдывает российскую агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий, собирает средства для российских оккупантов и проводит мероприятия для украинских детей, незаконно похищенных Россией.

"Этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для других в мире – сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии. Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже упоминать жертв российской агрессии, то это точно глобальный откат от справедливости. Мы будем восстанавливать справедливость", – подчеркнул Зеленский.

Против кого ввели санкции

Как говорится в приложениях к указу президента №123/2026 от 16 февраля, санкции введены против следующих российских спортсменов: Байдусова Евгения, Ганишова Имама, Дашанимаевой Светланы, Дворковича Аркадия, Егорян Яны, Ларина Владислава, Мельниковой Ангелины, Таймазовой Мадины, Храмцова Максима и Чудинова Федора.

Санкции предусматривают блокирование активов на десятилетний срок; ограничение торговых операций; полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств и другие меры.

Отстранение Гераскевича

Как сообщал УНИАН, в этом году от участия в зимних Олимпийских играх в Милане отстранили украинского спортсмена Владислава Гераскевича. Международный олимпийский комитет сделал этот шаг, потому что не хотел, чтобы Гераскевич выступал в "Шлеме памяти" в честь убитых Россией украинских спортсменов. При этом к участию в Олимпиаде были допущены 13 россиян под "нейтральным флагом".

