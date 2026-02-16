Как долго может храниться рыба в морозильной камере: эксперты назвали важные факторы

Свежая рыба обычно замораживается перед тем, как попасть к потребителям.

Замораживание рыбы - хороший вариант, чтобы иметь под рукой здоровые белки без необходимости планировать заранее или в последний момент бежать в магазин. Однако, как пишет Southern Living, перед тем, как ее упаковать и заморозить, стоит учесть несколько моментов.

Как долго рыба хранится в морозильной камере?

Свежая рыба обычно замораживается перед тем, как попасть к потребителям, а иногда - сразу после вылова из моря.

"Большинство продуктовых магазинов продают рыбу, которую они получают замороженной, поэтому, если вы знаете, что не будете готовить рыбу сразу, попросите продавца предоставить вам замороженную. Рыбу часто замораживают сразу после выгрузки с лодки, а в некоторых случаях даже на лодке, поэтому она почти не стареет", - объяснила шеф-повар Тиффани Свон.

Из-за того, что бытовые морозильные камеры не сравнимы с промышленными, способ замораживания рыбы может быть разным.

"Морозильные камеры, которые используются для промышленной заморозки рыбы, очень холодные, поэтому кристаллы льда образуются очень быстро и, следовательно, являются очень мелкими и менее склонными к разрушению клеток рыбы", - отметила специалист.

Кроме того, содержание жира в рыбе влияет на то, насколько хорошо она замораживается и размораживается.

"Жирная рыба замораживается и размораживается лучше и быстрее, чем нежирная, поскольку ее мясо мягче", - подчеркнул директор по кулинарным вопросам Института кулинарного образования Эрве Маливерт.

Однако жирная рыба, по его словам, имеет более короткий срок хранения в морозильной камере, ведь чем она жирнее, тем больше ее клеточные стенки подвержены воздействию или повреждению кристаллами льда.

"Из-за более высокого содержания жира масла в рыбе могут окисляться и прогоркать в морозильной камере, даже при самых лучших усилиях по удалению воздуха", - добавила Свон.

Как упаковывать и хранить рыбу в морозильной камере?

Способ упаковки рыбы для хранения в морозильной камере является ключевым для ее качественного замораживания и продолжительности хранения. Удаление воздуха перед замораживанием важно для того, чтобы рыба не испортилась во время этого процесса.

Свон подчеркнула, что "цель состоит в том, чтобы удалить воздух вокруг рыбы, чтобы предотвратить ожоги от морозильной камеры и прогоркание жирной рыбы".

Также известно, что существует несколько методов упаковки рыбы для хранения в морозильной камере. Если у вас есть вакуумный упаковщик, то вы точно сможете им пользоваться для хранения рыбы.

Вторым вариантом является использование пакетов для замораживания.

"Положите рыбу в пакет для замораживания, затем закройте пакет, оставив открытым только последний сантиметр. Далее опустите пакет в кастрюлю с холодной водой, и когда пакет опустится, давление воды вытолкнет воздух из пакета через небольшое отверстие. Полностью закройте пакет", - посоветовал Маливерт.

Все зависит от вида рыбы и способа ее хранения.

"Как правило, я считаю, что рыбу можно хранить в домашней морозильной камере не более 3-4 месяцев", - подчеркнула Свон.

Однако Маливарт высказал свое мнение:

"В домашней морозильной камере жирная рыба, такая как тунец, лосось или сардина, может храниться до трех месяцев. Нежирная рыба, такая как палтус, может храниться до шести месяцев".

Также вы можете удивиться, что вакуумно упакованная рыба может храниться в морозильной камере достаточно долгое время.

"Если рыба вакуумно упакована и правильно хранится в морозильной камере, она может храниться до года", - заверил Маливарт.

Другие советы экспертов

