Laud рассказал о редкой аномалии, с которой живет с детства

Артист признался, что всегда комплексовал из-за этого.

Украинский певец и композитор Владислав Каращук, более известный как Laud, признался, что живет с синдромом Поланда - редкой врожденной аномалией, характеризующейся односторонним недоразвитием или отсутствием большой грудной мышцы.

В интервью Славе Демину 28-летний артист рассказал, что с рождения не имеет грудной мышцы. По его словам, эту аномалию можно исправить путем установки импланта или наращивания мышцы, и он думал об этом, однако с годами начал относиться к этому спокойнее:

"Я это для себя объясняю компенсацией того, что этого нет, но вот есть у меня другие таланты. Хотя я всегда этого стеснялся. Очень сильно. Я сейчас об этом говорю спокойно, а когда мне было 16 лет, я на пляж не мог выйти".

В то же время бывшая команда Владислава в начале сотрудничества делала для него силиконовую накладку, что только добавляло ему неуверенности в кадре.

"300 или 500 евро мы заплатили за эту силиконовую насадку, которую мне отлили, сделали эту форму. И мне ее несколько раз надевали на съемку, чтобы я выглядел красивее и мужественнее", - вспомнил он.

Напомним, Laud участвовал в национальных отборах на "Евровидение" в 2018, 2019 и 2026 годах. В последнем он занял второе место, уступив только исполнительнице LELEKA.

