Диетологи назвали лучший напиток, который 'сжигает' жир на животе

Вероятно, вы уже пьете этот напиток.

Жир выполняет в организме множество важных функций - от хранения определенных витаминов до поддержания тепла. Но есть один тип жира, который вреден для здоровья - висцелярный жир, который находится внутри брюшной полости и окружает такие органы, как желудок, печень и кишечник.

Издание Eating Well пишет, что есть один напиток, который может помочь уменьшить висцеральный жир.

Исследования связывают употребление кофе со снижением количества жира в организме. Например, исследование 2025 года, в котором участвовали более 45 000 человек, показало, что те, кто пил кофе (в среднем 1,7 чашки в день), имели значительно меньше висцерального жира, чем те, кто не пил кофе.

Хотя небольшое количество висцерального жира важно для защиты органов, его избыток повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам диетолога Меган Берд, здесь могут играть роль несколько факторов.

Кофеин может поддерживать метаболизм

Известное свойство кофе повышать энергию благодаря кофеину может быть одним из ключевых факторов, способствующих уменьшению висцерального жира. Берд говорит, что эксперты давно считают, что способность кофеина ускорять метаболизм - основная причина, по которой кофе может способствовать похудению. Однако она отмечает, что недавнее исследование не обнаружило такого же эффекта у зеленого чая, который также содержит кофеин.

Кофе обычно содержит больше кофеина, чем зеленый чай, что может еще больше увеличить скорость метаболизма в состоянии покоя. Фактически, некоторые исследования показали, что кофе может повышать метаболизм на 5–20% в течение как минимум трех часов после употребления.

Кофе содержит антиоксиданты

Кофе содержит антиоксиданты. Каждая чашка содержит от 200 до 550 миллиграммов этих полезных растительных соединений, что больше, чем в зеленом чае или красном вине. Антиоксиданты помогают защитить организм от повреждения клеток. Кроме того, исследование 2024 года показало, что употребление большего количества антиоксидантов может быть связано с уменьшением количества висцеральной жировой ткани.

В частности, по словам доктора наук, диетолога Бет Конлон, хлорогеновая кислота и кафестол, содержащиеся в кофе, - два антиоксиданта, которые могут помочь в потере висцерального жира.

"Исследования показали, что хлорогеновая кислота может уменьшить количество жира в области живота, массу тела и окружность талии", – говорит она.

Кафестол, в свою очередь, связан со снижением массы тела и объема висцерального жира.

Кофе может снижать аппетит

"Кофеин в кофе может стимулировать нервную систему и потенциально снижать аппетит", – говорит Конлон.

Таким образом, кофе может способствовать снижению потребления калорий, косвенно уменьшая абдоминальный жир с течением времени.

С другой стороны, некоторые исследования дали противоречивые результаты о том, может ли кофеин подавлять аппетит, что позволяет предположить, что время потребления кофе может влиять на его воздействие на чувство голода. Согласно более старому исследованию, употребление кофе после еды, а не до нее, было более эффективным для снижения чувства голода.

Конлон также отмечает, что снижение аппетита под воздействием кофе не означает, что вы должны заменять еду одним только кофе.

Какой кофе способствует похудению

"Если вы добавляете в кофе много жиров и сахара, польза для здоровья может быть не такой значительной, как при употреблении черного кофе", – говорит Берд.

С другой стороны, если вы не можете привыкнуть к терпкому вкусу черного кофе, то есть много других полезных для здоровья вариантов. Добавление небольшого количества молока или его заменителей, как овсяное или миндальное молоко, может придать кофе сладость без добавления большого количества сахара.

"Кроме того, важно следить за временем: пейте кофе в первой половине дня, чтобы он не мешал заснуть", - подытожил Конлон.

