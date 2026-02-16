Дочь Гвинет Пэлтроу пожаловалась на проблемы с кожей: фото без макияжа

Девушка активно строит модную карьеру и уже успела заявить о себе на Paris Fashion Week.

Британская модель Эппл Мартин, дочь голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена Coldplay Криса Мартина, впервые откровенно заговорила о проблемах с кожей и борьбе с акне.

В видео для Vogue 21-летняя модель показала свою кожу без фильтров и призналась, что высыпания влияли на ее самооценку. Звездная мама активно пыталась помочь дочери и даже привлекала для этого команду своего бренда Goop:

"Я миллион раз ходила к дерматологу. Нужно найти хорошую, спокойную процедуру ухода за кожей, пить много воды, и, честно говоря, чем больше ты переживаешь по этому поводу, тем хуже будет, скорее всего".

Она также отметила, что самый сложный период пришелся на пандемию COVID-19, когда высыпания были наиболее заметными. Впрочем, со временем ее отношение к этой проблеме изменилось. "Сейчас я просто думаю: я же человек. Что я могу сделать, если у меня появился прыщ? Это же не конец света", - добавила девушка.

Кроме того, Эппл ответила на слухи о косметологических процедурах, подтвердив, что однажды увеличила губы в 18 лет, но результат ей не понравился.

Напомним, ранее Vogue рассказала о проблемах с кожей американская актриса Аманда Сейфрид, которая много лет страдает экземой.

