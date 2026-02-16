Захватчики близки к оккупации еще одного села между Мирноградом и Покровском.

Российские оккупанты дожимают украинских защитников в селе Светлое возле Мирнограда. Ранее россияне захватили соседнее село Ровное.

Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState.

"В северной части Покровска фиксируются точки взлета БПЛА противника, а также осуществляется затягивание пехоты в город. Одновременно с этим, враг пытается проникать в Гришино с северо-западных окраин Покровска", - говорится в сообщении.

В то же время, на западных окраинах села уже фиксируется скопление противника и происходят огневые контакты бойцов. Кроме попыток просочиться в Гришино со стороны Покровска, российские захватчики предпринимают попытки со стороны Котлиного, но там их удается блокировать и уничтожать.

"Противник смог оккупировать населенный пункт Ровное и дожимает соседнее село Светлое. Закрепление в этом районе дает возможность противнику осуществлять накопление для дальнейшего продвижения в глубину перешейка между Покровском и Родинским, что увеличивает риск для остатков группировки Сил Обороны на окраинах Мирнограда", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, город Мирноград поглощается противником. Как отмечают аналитики, история обороны города подходит к концу.

Оборона Покровска и Мирнограда

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики DeepState отмечали, что враг продвинулся в северо-западном районе Покровска, в направлении населенного пункта Гришино. Россиянам удалось захватить часть "серой зоны" в центре Мирнограда.

Неделю назад сообщалось, что оккупанты пытаются накопить тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма Мирнограда.

