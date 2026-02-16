РФ усиливает свои ядерные и арктические силы вблизи границы с Финляндией, - министр обороны

По словам Антти Хяккянена, РФ усиливает свои стратегические активы именно в Арктике.

Безопасность Арктики имеет первостепенное значение для стабильности в Европе. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью Euronews.

По его словам, разговоры о европейском ядерном сдерживании являются желательными, однако пока они не могут заменить НАТО.

Также он рассказал, что Россия усиливает свои стратегические активы в Арктике и строит новые объекты вдоль границы с Финляндией. Хяккянен отметил, что Арктика имеет "критическое" значение для европейской обороны.

"Россия имеет большую часть своих крупнейших стратегических мощностей в виде ядерного оружия, подводных лодок и бомбардировщиков дальнего действия в районе Кольского полуострова. Они (россияне - УНИАН) строят новые военные объекты вдоль нашей границы, как и во время холодной войны. Было бы разумно следить за Арктикой и наращивать арктические мощности для сдерживания", - сказал министр обороны Финляндии.

В Euronews напомнили, что Кольский полуостров является регионом площадью 100 тысяч квадратных километров на северо-западе России. Там находится большая часть морского стратегического ядерного арсенала страны, такого как подводные лодки, а также авиационных средств дальнего действия.

Хяккянен также приветствовал обновленный план обороны НАТО на Крайнем Севере, указав на запуск усиленной операции "Арктический страж", однако он подчеркнул, что безопасность региона должна была быть приоритетом еще много лет назад.

По его словам, финские вооруженные силы "полностью арктические" и готовы поделиться своим опытом с союзниками, чтобы лучше защищать этот район. Однако президент США Дональд Трамп считает, что европейцы не могут сделать это самостоятельно, поэтому предложил приобрести Гренландию, против чего выступает Дания при поддержке Европейского Союза.

В то же время министр обороны Финляндии отметил, что США остаются "непоколебимо приверженными" основной гарантии НАТО в соответствии со статьей 5 о коллективной обороне. Он добавил, что "в краткосрочной перспективе это единственный вариант для Европы", чтобы полностью гарантировать сдерживание.

"В долгосрочной перспективе было бы лучше, чтобы европейцы имели свои мощные возможности. Но в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе нам нужны США. Это имеет решающее значение для европейской безопасности", - объяснил Хяккянен.

Финляндия и Россия - последние новости

Как писал УНИАН, Финляндия собирается переместить часть ледоколов из-за угрозы со стороны РФ. Возможными местами передислокации ледоколов могут стать северные порты Оулу и Кеми.

"Война, которую Россия ведет против Украины, дала предупредительные примеры в области обеспечения безопасности поставок и обороноспособности. Одним из таких примеров является децентрализация портов базирования ледоколов", - написало издание Yle.

Также журналисты сообщали, что Россия восстанавливает старый гарнизон вблизи Финляндии. Отмечается, что там уже вырубили большие участки леса и появилась военная техника.

По словам одного из экспертов, обновленный гарнизон в Карелии будет использоваться 44 армейским корпусом ВС РФ, который был создан в 2024 году.

