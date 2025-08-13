Россияне нашли брешь в украинской обороне, а затем использовали свои огромные резервы живой силы для прорыва.

В последние дни российские войска совершили внезапный прорыв на востоке Украины, поскольку российский лидер Владимир Путин стремится получить преимущество на поле боя перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом в пятницу.

Как пишет The Wall Street Journal, прорыв, который, простирается на несколько миль вглубь территории возле украинского города Доброполье, является редким шагом в войне. Украинские военные заявили, что они наносят ответный удар в этом районе по небольшим группам российских солдат, которые прорвали первую линию украинской обороны и обошли пояс укреплений, который Украина строила в течение нескольких месяцев.

"Теперь вопрос заключается в том, сможет ли Россия развить свое наступление, расширив прорыв и продвинувшись дальше на территорию с менее подготовленной обороной. Если российские войска добьются успеха, они смогут оказать большее давление на города, все еще контролируемые Киевом на востоке Донецкой области, которая является ключевой целью для Кремля", - пишет издание.

При этом, подчеркивает WSJ, российское наступление может укрепить позиции Путина, который готовится к переговорам на Аляске на этой неделе. Кремль заявляет, что Донецк является частью России, и будет настаивать на признании США российского контроля над этим и другими районами во время саммита.

Тактика продвижения РФ

Как пишет WSJ, офицер из бригады "Азов", служащий в этом районе, сказал, что россияне нашли брешь в украинских линиях на этой неделе после нескольких недель пробных атак, а затем использовали свои огромные резервы живой силы, чтобы прорвать линии.

"Офицер рассказал, что украинские войска ежедневно обнаруживают около 150 русских пехотинцев, но из-за нехватки опытных пилотов дронов им удается убить лишь небольшую часть из них".

В то же время, подчеркивает издание, удержать и укрепить этот участок будет сложно для российских войск, поскольку они будут подвергаться постоянным атакам на своих незащищенных флангах.

При этом, как пишет WSJ, новости о продвижении российских войск вызвали осуждение украинского командования со стороны некоторых солдат.

"Украинские солдаты говорят, что военное руководство тратит людей на рискованные атаки, которые имеют небольшую стратегическую ценность и еще меньше шансов на успех. Просьбы об отступлении от истощенных или окруженных подразделений часто отклоняются, что приводит к ненужным потерям. По словам солдат, решения принимаются централизованно, в результате чего офицеры низшего звена не решаются принимать меры, которые могли бы спасти их людей, из-за страха наказания. Результатом является растущая нехватка людей, особенно пехоты, чем сейчас пользуется Россия", - говорится в статье.

Ситуация на фронте

Ранее основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный заявил, что российским оккупантам удалось просочиться на север от Покровска, найдя слабое место в украинской обороне. По его словам, развитие событий очень неприятное для Украины.

Также ранее президент Владимир Зеленский заявил, что РФ перебрасывает силы с Сумского направления на другие участки фронта. По его словам, враг готовится к наступлению на трех направлениях - Запорожском, Покровском и Новопавловском.

В то же время, по его словам,на Сумщине уже освобождены 6 из 18 оккупированных россиянами точек.

