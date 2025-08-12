Сейчас Украине надо быстро отреагировать и задействовать резервы, считает Павел Нарожный.

Российским оккупантам удалось просочиться на север от Покровска, найдя слабое место на стыке обороны двух бригад. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

"Пока что этот прорыв относительно небольшими силами - в разных источниках разная информация, сообщают о нескольких десятках бойцов, которые смогли зайти и закрепиться. Но развитие событий очень неприятное для нас. Ведь если они там закрепятся, это означает, что они прошли везде линию укреплений. И это значит, что наши укрепления становятся их укреплениями. И нам придется их выбивать. Это очень тяжело. Надо задействовать артиллерию, большое количество войск", - сказал Нарожный.

Он добавил, что в случае, если россиянам удастся закрепиться в этих населенных пунктах, то это создаст дополнительную угрозу для города Доброполье, который расположен между Покровском и Константиновкой.

Видео дня

"И это будет угроза как для Покровска, так и для Константиновки. И это развитие событий очень нездоровое. Ведь если они заходят в Доброполье, то это очень сильно усложняет логистику для всего региона. Это означает, что надо срочно будет перестраивать, искать грунтовые дороги. Это значительно усложняет. Надеюсь, что сейчас будет очень быстрая реакция, та самая контратака. Это именно тот случай, когда враг еще не закрепился. И есть возможность нанести удар и отбросить их. Надеюсь, что резервы, о которых идет речь - это сделают и смогут купировать этот удар", - добавил Нарожный.

Ситуация на фронте: что надо знать

Накануне аналитики DeepState сообщили, что россиянам удалось продвинуться в районе Кучеревого Яра, Золотого Колодца и Майского. Эксперты отметили, что сейчас враг проводит там накопления для дальнейшего развития успеха. Также аналитики отметили, что если пока ничего не изменится, Украина может потерять Доброполье быстрее чем Покровск.

В то же время накануне стало известно, что подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" заняли оборону на горячем Покровском направлении. Отмечается, что корпус принимает спланированные меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах сообщат позже.

Вас также могут заинтересовать новости: