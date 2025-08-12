Военное командование Украины признает, что ситуация остается сложной.

Прорыв российских военных на восточной линии фронта в Украине вызвал волну замешательства в Киеве в преддверии встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Это только подогревает слухи о том, что глава Кремля попытается получить еще больше уступок со стороны Украины в рамках возможного мирного соглашения.

В Financial Times выяснили, насколько ситуация на фронте критична для Украины. Для этого журналисты узнали мнение аналитиков и проанализировали последние заявления военного командования Украины.

Удалось ли россиянам добиться успеха на фронте

В издании напомнили, что украинские и западные военные аналитики говорили о том, что за последние несколько дней российские войска продвинулись почти на 15 км по узкому коридору, параллельному Доброполью в Донецкой области. В это же время россияне почти полностью окружили Покровск.

Журналисты подчеркнули, что прорыв россиян угрожает перерезать важную дорогу, связывающую Доброполье с Краматорском. Это может привести к тому, что оккупанты смогут обойти линию оборону, выстроенную украинскими военными в последние месяцы.

В издании отметили, что это одно из самых значительных достижений России за последний год. Более того, оно происходит в опасный момент для Украины, армия которой испытывает нехватку личного состава и боеприпасов.

Кроме того, США продолжают оказывать давление на Украину, требуя уступок, чтобы добиться мирного соглашения. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что Путин может воспользоваться своей встречей с Трампом, чтобы укрепить свой военный импульс.

"Ситуация довольно хаотичная: враг продвигается вглубь нашей территории, обнаружив бреши в обороне, а затем укрепляет свои позиции и собирает силы для новых наступлений", - говорится в одном из недавних заявлений украинского мониторингового проекта DeepState.

В Украине отрицают прорыв россиян на фронте

В издании напомнили, что ранее командование оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" опровергло информацию о прорыве россиян, подчеркнув, что врагу удалось лишь пробиться за первую линию обороны украинских военных.

"Конечно, ситуация остается сложной, и боевые действия в этом регионе являются наиболее интенсивными по сравнению с другими участками фронта", - добавили в ОСГВ "Днепр".

Также информацию о прорыве россиян на восточной линии фронта не подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. Тем не менее в Генштабе рассказали, что по решению главнокомандующего Александра Сырского ВСУ перебрасывают дополнительные силы и средства на Добропольское и Покровское направления.

По словам украинских солдат и военных аналитиков, реальность оказалась гораздо более суровой, чем прогнозировалось.

"Недавний тактический прорыв России к северу от Покровска не является неожиданным, учитывая отсутствие сплоченных линий обороны, и может привести к дальнейшему ухудшению ситуации", - сказал журналистам Майк Кофман, военный аналитик и старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" в Фонде Карнеги за международный мир.

Руководитель благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут ранее подчеркнул, что ситуация в Донецкой области является результатом действий или бездействия, о которых постоянно говорилось в течение полутора лет.

В издании добавили, что некоторые аналитики считают, что ситуацию можно объяснить не новой тактикой России, а недостаточной численностью украинских оборонительных линий. В частности, украинский военнослужащий и военный блогер Станислав Бунятов заявил, что "вся линия обороны похожа на решето".

Прорыв россиян на восточной линии фронта - важные новости

Ранее основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный заявил, что российским оккупантам удалось просочиться на север от Покровска, найдя слабое место в украинской обороне. По его словам, развитие событий очень неприятное для Украины.

Кроме того, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев в комментарии УНИАН сообщил, что на Покровском направлении оккупанты пытаются просачиваться малыми группами через первую линию позиций украинских войск. Он отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил выделить дополнительные силы и средства на Добропольское и Покровское направления.

