Россияне готовят масштабное наступление: в ВСУ сказали, какой город под угрозой

Враг хочет захватить этот населенный пункт до майских праздников, заявил представитель 11-го армейского корпуса.

Российские оккупационные войска готовят новое масштабное наступление. Враг нацелился на Константиновку Донецкой области.

Об этом сообщил спикер 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Дмитрий Запорожец в эфире телеканала "Мы – Украина". По его словам, командование оккупантов уже установило дедлайн.

"Есть информация, что противник поставил себе целью захватить Константиновку до майских праздников. Наращивать темпы он будет однозначно", – сказал Запорожец.

Спикер добавил, что враг готовит не только личный состав, но и технику. В частности, есть информация о том, что оккупанты оснащают танки "мангалами". Также готовят применение большого количества мототехники.

Представитель 11-го армейского корпуса предполагает, что противник будет осуществлять штурмовые действия как на Константиновском, так и на Краматорском направлениях.

Война в Украине: ситуация на фронте

Третий армейский корпус сообщил, что сорвал крупнейшую попытку механизированного наступления российских оккупационных войск. Противник пытался наступать сразу по семи направлениям. По данным военных, среди потерь врага – 3 танка и ТОС "Солнцепек".

Между тем WSJ пишет, что с момента блокировки систем спутниковой связи Starlink для россиян украинские войска смогли добиться немалых территориальных успехов. Силы обороны вернули под контроль около 380 квадратных км территорий в Запорожской и Днепропетровской областях.

