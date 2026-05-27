Путин готовится начать войну в Европе, чтобы выйти из тупика в Украине, - WSJ

Россия может нанести удар по одной из балтийских стран, шведским или датским островам в Балтийском море или территории НАТО в Арктике.

Россия зашла в тупик на поле боя в Украине, и в европейских столицах растет опасение, что Владимир Путин попытается перетасовать карты, расширив конфликт на Европу, пишет The Wall Street Journal.

Хотя эти опасения не новы, последние события сделали их более актуальными, отмечает издание. Так, несколько европейских чиновников, отвечающих за национальную безопасность, предупредили, что Россия может попытаться проверить сплоченность НАТО, нанеся удар по одной из балтийских стран, шведским или датским островам в Балтийском море или территории альянса в Арктике.

Недавние угрозы президента Трампа выйти из НАТО и его шаги по сокращению американских войск, дислоцированных в Европе, усиливают угрозу.

"Высокопоставленные европейские чиновники опасаются, что Россия может увидеть возможность для усиления своих позиций в ближайшие 12 месяцев, поскольку нефтяной кризис, вызванный войной с Ираном, создаст дополнительные политические потрясения в Европе, поддерживая крайне правые партии, стремящиеся к возобновлению закупок российской нефти и газа и прекращению помощи Украине", - пишет WSJ.

Путин стоит перед выбором

По словам представителей европейских разведывательных и военных ведомств, нет никаких признаков того, что Россия действительно перебрасывает войска или технику для организации нападений на страны Балтии или другие территории за пределами Украины.

Однако, добавляют они, Путину в ближайшие месяцы придётся столкнуться с непростым выбором. По оценкам западных разведывательных служб, российские войска теряют почти 35 000 солдат в месяц, что превышает возможности Кремля по набору личного состава. Продолжение войны в Украине в нынешних темпах вскоре станет невозможным без применения принудительной мобилизации, и Путину необходимо как-то оправдать этот шаг.

"Если вы просто мобилизуетесь для этой войны, то вы дадите сигнал, что на самом деле не выигрываете эту войну. Поэтому наступает момент, когда им необходимо эскалировать ситуацию, чтобы оправдать мобилизацию. И это очень опасный момент. Конечно, никто не видит, что творится в голове Путина, но это может быть расчетом для продвижения вперед и изменения линейности этой войны", – заявила главный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

При этом Путин продолжает заявлять, что победа близка, и нет никаких признаков того, что его стратегическая цель – господство над всей Украиной и перераспределение баланса сил в Европе – как-то изменилась, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Москва на поле боя, отмечает WSJ.

ЕС – непримиримый враг

Для России ЕС – который сейчас оказывает большую часть поддержки Украине – это непримиримый враг, которого необходимо наказать или уничтожить.

При этом российские войска, вероятно, показали бы гораздо лучшие результаты против европейских армий, чем против Украины, особенно если США не будут спешить на помощь. Хотя для начала такой эскалации России сначала пришлось бы пополнить ряды своей армии.

"Мобилизация, технически, абсолютно осуществима; их система мобилизации отлажена. Но это также создало бы серьезные внутренние проблемы и давление, которые затем могли бы привести к различным интересным последствиям. Это было бы рискованным решением для Путина", – сказал Каупо Розин, директор Службы внешней разведки Эстонии.

Идея выхода из тупика на Украине путем расширения войны на страны НАТО в Прибалтике может быть соблазнительной, но опасной для Путина, сказал Норберт Рёттген, высокопоставленный немецкий парламентарий.

"Это был бы огромный и дополнительный риск для Путина – после того, как он не добился достаточных успехов против Украины, просто добавить еще одного очень сильного противника в военный конфликт", – сказал Рёттген.

В то же время он признает, что Путин известен своей склонностью к рискованным действиям, и способен на эскалацию конфликта.

Россия эскалирует ситуацию

В последнее время со стороны России все чаще звучат обвинения в том, что страны Балтии и Финляндия якобы участвуют в атаках на российскую территорию, предоставляя свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников.

Министерство обороны России также опубликовало адреса компаний в Европе, где якобы производят БПЛА и другое оборудование для Украины, и начало пугать "последствиями".

