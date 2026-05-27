Цветные металлы дорожают: сколько сегодня стоит медь

Медь выиграла от интереса к активам, связанным с развитием ИИ.

Цены на медь выросли, а алюминий на пути к максимуму за последние четыре года. Этому способствовал осторожный оптимизм в отношении мирного соглашения между США и Ираном, несмотря на новую эскалацию, пищет Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Тегераном о продлении перемирия и открытии Ормузского пролива продолжаются, хотя госсекретарь Марко Рубио отметил, что на заключение соглашения могут уйти еще несколько дней. Перемирие сохраняется с начала апреля, даже после серии атак на суда и инфраструктуру.

Цены на металлы росли в течение последних двух недель, поскольку обе стороны приближаются к заключению соглашения, что ослабляет некоторые опасения относительно длительного удара по мировому росту, который мог бы снизить спрос на металлы со стороны производителей. Медь также выиграла от интереса к активам, связанным с развитием инфраструктуры искусственного интеллекта.

По состоянию на 05:17 утра по киевскому времени цена на медь на Лондонской бирже металлов выросла на 0,6% - до 13 702 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм "красного метала" стоит 13,7 доллара. Что касается алюминию, то он подорожал на 0,5% - до 3 689,50 доллара за тонну.

19 мая цены на железную руду снижались четвертую сессию подряд, что стало самой длительной серией падений за почти три месяца. Это произошло на фоне опасений по поводу ухудшения перспектив спроса в Китае.

25 мая цены на золото выросли более чем на 1%. Этому способствовал оптимизм по поводу возможного прорыва в мирных переговорах между США и Ираном.

