В Германии сделали новое заявление о передаче Украине ракет Taurus

Депутат Бундестага подчеркнул, что Украина должна выиграть войну против РФ.

Вопрос о подходах к теме передачи Украине ракет Taurus "обсуждается между украинским и немецким правительствами в рамках взаимопонимания", хотя эта тема уже не имеет прежнего значения. Об этом в интервью "Укринформ" заявил депутат Бундестага, спикер фракции ХДС/ХСС по внешнеполитическим вопросам Юрген Гардт.

"Считаю, что Taurus сегодня уже не имеет того значения, которое имел бы два или три года назад, потому что появились другие системы вооружений и формы ведения войны, которые Украина очень успешно применяет. Речь идет, в частности, о дронах – очевидном элементе этого импульса, то есть растущей силы Украины – как в применении БПЛА, так и дронов-перехватчиков. Поэтому эта тема уже не имеет прежней остроты. Но я считаю правильным, что Зеленский и Мерц не говорят об этом публично", – сказал Гардт.

Он также раскрыл, в чем заключается стратегическая задача его стороны в отношении Украины. По словам Гардта, речь идет о восстановлении Киевом международно признанных границ.

"Как хорошо известно, Украина не претендует ни на один квадратный сантиметр российской территории, а лишь защищает собственную территорию и своих граждан. Кстати, для меня к этому относится и возвращение похищенных детей, которых Путин вывез в Россию. Поэтому в этом смысле я говорю: Украина должна выиграть эту войну", – отметил Гардт.

В то же время он добавил, что Украина может быть готова пойти на определенные уступки, если сочтет, что через переговоры можно достичь жизнеспособного мирного решения. По его словам, Германия поддержит это решение. Однако в любом случае главной целью остается изгнание российских войск из Украины.

Напомним, в середине мая министр обороны Германии Борис Писториус посетил Киев. Во время того визита стороны договорились о совместной разработке дронов – как дальнобойных, на расстояние до 1500 километров, так и БПЛА с дальностью работы до 100 километров.

Тогда же Писториус заявил о том, что в войне в Украине прослеживаются признаки переломного момента. Он также сказал, что Киев начинает получать преимущество в этой борьбе, тогда как Россия переживает период слабости.

Он также призвал Украину не доверять заявлениям Путина о том, что Россия хочет мира. По словам Писториуса, если кремлевский диктатор действительно хочет завершить войну в Украине, он должен пойти на прекращение огня без условий, которые неприемлемы для Киева.

