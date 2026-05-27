Впервые в истории: Китай отправил в космос 'искусственные эмбрионы'

Китайский эксперимент с искусственными эмбрионами на орбите призван выяснить, как микрогравитация и радиация влияют на раннее развитие человека.

Китай провел беспрецедентный эксперимент, отправив искусственные человеческие эмбрионы на орбиту для изучения того, как космическая среда влияет на ранние этапы развития человека. Исследование должно помочь понять, возможно ли успешное размножение за пределами Земли, пишет Daily Galaxy.

Эксперимент проводится на борту космического корабля "Тяньчжоу-10", который стартовал с космодрома Вэньчан и доставил на орбитальную станцию "Тяньгун" более семи тонн груза. Среди научного оборудования – искусственные эмбрионоподобные структуры, созданные из стволовых клеток.

По данным китайских исследователей, эти структуры не являются настоящими эмбрионами и не могут развиваться в плод. В то же время они способны делиться и имитировать ключевые ранние стадии развития, что позволяет изучать биологические процессы без этических ограничений, присущих исследованиям на человеческих эмбрионах.

Исследователи из Института зоологии Китайской академии наук объясняют, что эксперимент охватывает два типа моделей: одну, имитирующую фазу прикрепления к стенке матки, и вторую – стадию формирования основных клеточных слоев, из которых образуются ткани и органы.

Для контроля аналогичные образцы параллельно выращивают на Земле. После пяти дней пребывания на орбите образцы планируют заморозить и вернуть для сравнительного анализа.

Ученые также изучают влияние микрогравитации и космического излучения на деление клеток и формирование тканей. Подобные эксперименты проводят и с эмбрионами рыб данио рерио и мышей, чтобы получить более полную картину биологических изменений в космосе.

Специалисты отмечают, что вопрос размножения вне Земли остается одним из самых сложных вызовов для будущих космических миссий. В условиях невесомости клетки могут стареть быстрее, а радиация способна повреждать ДНК, что затрудняет нормальное развитие организмов.

В перспективе эти исследования могут стать основой для планирования длительных миссий на Луну и Марс и даже для создания первых постоянных человеческих колоний за пределами Земли.

