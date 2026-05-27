У Европы мало шансов наладить диалог с Путиным по Украине: BBC раскрыл причины

Россия обвиняет ЕС в военной поддержке Киева, поэтому трудно представить обе стороны за одним столом переговоров.

Украина призвала власти Евросоюза помочь в переговорах о прекращении войны с Россией. Именно этот вопрос будет подробно обсуждаться на неформальной встрече министров иностранных дел европейских стран на Кипре.

Как пишет BBC, Евросоюз активно рассматривает возможность возобновления взаимодействия с Кремлем по Украине, поскольку попытки США выступить посредником зашли в тупик.

Теперь Евросоюз стремится приложить усилия и обеспечить, чтобы любая сделка, если она когда-либо будет заключена, была наилучшей как для Украины, так и для европейской безопасности.

Видео дня

"Россия обвиняет ЕС в военной поддержке Киева... Поэтому трудно представить, чтобы она каким-либо значимым образом взаимодействовала с европейцами", - считает издание.

Саммит на Кипре

Двухдневная встреча, которая откроется на Кипре сегодня, позволит министрам изложить позиции своих стран с большей свободой, чем на официальном саммите.

Издание детализировало, что хотя идея назначения посланника, возможно, даже группы посланников, будет обсуждаться на Кипре, серьезное обсуждение состоится только на уровне лидеров ЕС, возможно, на их саммите июне.

Переговоры об окончании войны в Украине

Вчера государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов сделать все возможное, чтобы война в Украине закончилась. Он выразил мнение, что в какой-то момент США снова возьмут на себя роль посредника на переговорах между РФ и Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: