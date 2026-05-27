Два показателя при зарядке: эксперты раскрыли секрет долгой жизни смартфона

Емкость батареи гаджета начинает падать уже через полтора года службы. Эксперты рассказали, как спасти любимый телефон.

Литий-ионные батареи смартфонов работают по механизму, который со временем их "убивает", поскольку емкость начинает резко падать примерно после 500 циклов зарядки.

При этом владельцы различных, в том числе и дорогих устройств, еще и сами укорачивают им жизнь, даже не подозревая это, пишет Blikk. Однако эксперты отметили, что можно замедлить их износ с помощью нескольких простых приемов.

Они рассказали, что при интенсивном использовании телефона запас энергии достигает предела примерно через полтора года, после этого устройство начинает резко садиться гораздо быстрее.

Видео дня

Издане объяснило, что срок службы литий-ионных батарей в телефонах, планшетах и ​​ноутбуках измеряется циклами зарядки. Полный цикл - это когда устройство заряжается от 0 до 100%, и чем больше циклов устройство проходит, тем быстрее снижается его емкость.

Химические реакции, происходящие внутри батарей, создают микроскопические отложения при каждой зарядке. После примерно 500 полных циклов эти отложения достигают кричитеского уровня и повреждают структуру батареи до такой степени, что ее емкость резко падает.

Забудьте о 100%

Для долгой службы смартфона эксперты посоветовали придерживаться простого правила - стараться держать уровень заряда в пределах от 25 до 85%.

Они объяснили, что два крайних значения для литий-ионных элементов - полностью разряженный и полностью заряженный - представляют собой наибольшую нагрузку. Кроме того, оставление телефона на зарядке на ночь также ускоряет износ.

Другие способы защитить батарею

Если вы хотите реже приближаться к "критическим процентам", стоит внедрить простые ежедневные правила:

оптимизация яркости: уменьшите яркость дисплея или используйте автоматическое управление;

устранение ненужных функций: отключите GPS, работающий в фоновом режиме, push-уведомления от ненужных приложений;

режим энергосбережения: если вы знаете, что будет долгий день, не ждите пока батарея сядет, а сразу включайте режим энергосбережения.

Эти изменения могут значительно продлить срок службы батареи телефона и отсрочить необходимость замены батареи или покупки нового устройства.

Другие новости о технике

Ранее назывались 4 приложения, которые тайно замедляют работу сматрфона. Чтобы вернуть устройству скорость, не обязательно их удалять: достаточно ограничить их фоновую активность и отключить лишние разрешения.

Вас также могут заинтересовать новости: