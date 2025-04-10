Российские солдаты системно казнят украинских военных пленных.

Российские оккупационные войска в очередной раз совершили военное преступление и расстреляли четырех украинских военнопленных.

С таким заявлением выступил спикер МИД Украины Георгий Тихий после публикации агентством The Associated Press видео, на котором российские захватчики казнят украинских защитников. Он отметил, что такие казни стали системными, но каждая из них шокирует своей жестокостью:

"Эти казни не только показывают, что мы имеем дело со зверями. Они также демонстрируют, что российская армия - это сборище дегенератов. Они не имеют элементарной дисциплины, ведь дисциплинированные армии не казнят военнопленных - это противоречит военной логике".

Как отметил дипломат, такие военные преступления должны быть расследованы, в частности Международным уголовным судом. А всех виновных надо привлечь к ответственности. "Мы также благодарны AP за прекрасную журналистскую работу, которая демонстрирует, как россияне фабрикуют видео, чтобы скрывать свои зверства. Мы должны не дать им избежать ответственности", - отметил Тихий.

Видео дня

На видео с украинского дрона видно, как четверо военных под прицелом выбираются из разрушенного дома в селе Пятихатки и ложатся на землю. Один из украинцев выходит с поднятыми руками в знак сдачи войскам РФ.

После этого солдаты в российской униформе поднимают оружие и расстреливают украинских военных в спину. В то же время, видео с российского дрона, которое обнародовали в пророссийских каналах, обрывается на том моменте, когда украинцы были живы.

Казни украинских пленных

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину зафиксированы многочисленные случаи казней украинских военнопленных российскими военными.

Захватчики сами снимают свои зверства и распространяют их в социальных сетях. Одно из таких преступлений оправдывал российский пропагандист Антон Красовский, который ранее призывал топить украинских детей.

Как пишет The New York Times, российские солдаты делают эти преступления демонстративно, осознавая, что все это фиксируется в реальном времени украинскими дронами.

Вас также могут заинтересовать новости: