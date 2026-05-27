Ночью на Россию обрушилась волна атак: под удары попали аэродром и авиазавод, - СМИ

Также взрывы раздавались в оккупированных Донецкой области и Крыму.

Ночью 27 мая под ударами находились российские Воронеж, Таганрог, Туапсе, а также оккупированные Донецк и Крым.

Местные паблики сообщали о взрывах в Воронеже и дыме над городом. Губернатор Александр Гусев заявил о работе средств ПВО над городом.

"Утром дежурные силы ПВО в небе над Воронежем обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал он.

Видео дня

Согласно OSINT-анализу Astra, дым поднимался в районе местного военного аэродрома "Балтимор".

"Согласно открытым данным, на аэродроме "Балтимор" дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется ВКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

В Таганроге Ростовской области дроны, вероятно, 325-й авиационный ремонтный завод, пишет Astra. В сети сообщали о громких взрывах, впоследствии появились кадры пожара.

"Из-за вторжения России в Украину завод находится под санкциями всех стран Евросоюза, США и Украины. Рядом также находится 352-й авиазавод. Повреждены ли сами заводы, неизвестно", - отметило издание.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила о ракетном обстреле города со стороны Украины. По ее данным, пострадали два человека, загорелись автомобили.

Также ночью под атакой оказался Туапсе в Краснодарском крае. Один из взрывов, согласно данным Astra. Поврежден ли завод – неизвестно.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в Туапсе обломки БПЛА упали на территории морского терминала.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил об ударе ВСУ по городу дронами и ракетами Storm Shadow. По его словам, загорелась крыша здания Южного управления Центробанка РФ, повреждены дома.

Кроме того, известно о прилете на территорию АЗС в оккупированной Макеевке Донецкой области.

Удары по РФ

Как сообщал ранее УНИАН, в Генштабе рассказали об атаке на НПЗ "Сизранский" в ночь на 21 мая. Он остановил свою работу. Также был ряд других важных ударов Сил обороны Украины 25 мая, а также в ночь на 26 мая. В частности, были атакованы командный пункт противника в населенном пункте Очеретино в Донецкой области, пункт управления полка в населенном пункте Верхняя Криница подконтрольной РФ части Запорожской области.

Кроме того, Генштаб сообщил об ударах по нефтеналивному причалу нефтяного терминала "Таманьнефтегаз", сторожевому кораблю "Пытливый" и ракетному катеру на военно-морской базе "Новороссийск", по складу хранения боеприпасов в Межгорье в Крыму, складу материально-технических средств, складу боеприпасов и складу горюче-смазочных материалов врага в районе Белолуцка Луганской области.

Вас также могут заинтересовать новости: