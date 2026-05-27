В ОП раскрыли, использует ли РФ западные компоненты для производства 'Орешника'

Окончательные результаты анализа будут известны примерно через неделю, отметил Власюк.

По предварительным данным, РФ не использует иностранные компоненты для производства ракеты "Орешник". Об этом в эфире телемарафона рассказал уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Он отметил, что "Орешник" не является высокотехнологичным оружием, но в то же время подчеркнул, что это является сильной стороной этой ракеты.

"Мы думаем, что там нет иностранных компонентов. Мы думаем, что те советские компоненты, которые там использованы, – это действительно уходит корнями в разработки 70–80-х годов. В чем это дает преимущество? В том, что она практически не подвержена воздействию РЭБ. И она не сильно, если вообще зависит от каких-либо поставок Запада, китайских или японских компонентов. Но дождемся некоторых результатов исследований. Я думаю, что это займет ориентировочно неделю", – пояснил Власюк.

По словам чиновника, в отличие от предыдущих атак РФ, на этот раз сохранилось больше пригодных для экспертизы остатков от "Орешника".

"Собирать их было несложно, поскольку 95% всего, что было доступно в плане остатков, находилось в поле. И пара прилетела в несколько гаражей", – отметил он.

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщили, что РФ могла применить сразу два "Орешника" во время атаки на Украину в ночь на 24 мая. Там отметили, что одна из ракет могла выйти из строя и упасть на временно оккупированной территории Донецкой области.

Между тем WELT отмечает, что российский "Орешник" имеет один критический недостаток – это точность этого оружия. На фоне этого, несмотря на большую скорость и сложность перехвата, эта ракета имеет ограниченную боевую эффективность в реальных условиях.

