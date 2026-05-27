Австралийцы создают защиту от FPV-дронов для украинского спецназа

Новую бронированную крышу для внедорожников MRZR уже готовят к испытаниям.

Австралийская компания разрабатывает защитный комплект для легких внедорожников украинского спецназа. Прототипы готовят к боевым испытаниям в Украине, сообщает Breaking Defense.

Компания Andvare VI Defence Industries совместно с Polaris Government and Defense создает бронезащитный комплект для MRZR D2 и D4 – машин, на которых украинские спецназовцы передвигаются в зоне боевых действий.

Комплект обеспечит до двух квадратных метров защиты крыши – именно оттуда чаще всего атакуют FPV-дроны. Как отметил директор компании Джастин Уиллис, защитные плитки имеют специальное "баллистическое ядро" для рассеивания взрывной волны и в два раза тоньше, чем у конкурентов.

Помимо крыши, комплект включает бронированную "керамическую накидку" для задней части машины, как говорится в материале. Она защищает экипаж от барражирующих боеприпасов и других средств поражения со скоростью до 200 км/ч.

По имеющимся данным, потребность в такой защите поступила к австралийцам через партнеров НАТО в Болгарии.

Уиллис подчеркнул, что комплект легче конкурентных решений – а значит, не перегружает внедорожник.

Проверено Украиной – обновлено Австралией

Ранее УНИАН писал, что Австралия уже имеет опыт поставок бронированной техники в Украину – в частности, бронемашин Bushmaster PMV, которых ВСУ получили не менее 120 единиц. В этом году компания Thales заключила контракт на производство еще 268 таких машин для австралийской армии общей стоимостью около 539 млн долларов – с учетом боевого опыта, полученного в Украине.

Обновленные Bushmaster получат усиленную броню, модульную кабину экипажа и возможность установки левостороннего руля – что актуально для украинского рынка. Первые новые машины должны сойти с конвейера уже в 2027 году, а всего в мире произведено более 1300 таких бронеавтомобилей.

