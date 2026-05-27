Как понять, что кот эмоционально привязан к вам: ветеринар перечислил 10 признаков

Кошки часто демонстрируют эмоциональную привязанность через мелкие, едва заметные проявления поведения, которые легко упустить из виду.

Кошки имеют репутацию независимых животных, но это не означает, что они не привязаны к своим хозяевам, пишет Parade Pets.

Ветеринар рассказал, что кошки часто проявляют эмоциональную привязанность через мелкие, едва заметные проявления поведения, которые легко пропустить.

В частности, ветеринар Чирл Бонк отмечает, что кошки, безусловно, могут проявлять любовь и привязанность к своим хозяевам – просто делают это иначе, более тонко, чем собаки.

Видео дня

Объясняется, что вместо явных проявлений их эмоциональная привязанность проявляется в повседневном поведении: в том, где они выбирают спать, как реагируют на ваше присутствие и ищут ли вас в спокойные или стрессовые моменты.

"Эти тихие сигналы могут свидетельствовать об уровне доверия и связи, который многие владельцы не полностью осознают", – говорится в статье.

Издание подчеркнуло, что понимание этих проявлений поведения и того, как общается ваша кошка, поможет вам лучше толковать ее действия и осознать, насколько крепка ваша связь.

Бонк объяснил основные признаки того, что ваша кошка эмоционально привязана к вам, а также что каждое из этих поведений свидетельствует об уровне ее доверия и комфорта:

1. Они следуют за вами в комнату

Если ваш кот постоянно следует за вами из комнаты в комнату, это может быть чем-то большим, чем простое любопытство. По словам ветеринара, такое поведение может свидетельствовать о том, что ваш кот эмоционально привязан к вам и стремится как к уюту, так и к вниманию.

2. Они показывают вам свой живот

Большинство кошек не обнажают живот, если не чувствуют себя в полной безопасности. Если ваша кошка переворачивается и показывает вам живот, это может быть одним из самых ярких признаков доверия и эмоциональной привязанности.

3. Вы слышите, как ваша кошка мурлычет рядом с вами

Когда ваша кошка мурлычет, сидя рядом с вами, это может быть не просто признаком уюта – это может свидетельствовать об эмоциональной привязанности и том, что она чувствует себя с вами в безопасности.

Доктор Бонк объясняет, что кошки часто мурлыкают в присутствии людей, с которыми они чувствуют себя в безопасности, связывая такое поведение с удовольствием и укреплением связи.

4. Они решают, что ваши колени – это их любимое место

Вы на минутку садитесь, и ваш кот мгновенно решает, что ваши колени – лучшее место в доме. Это может казаться случайным, но такое поведение часто является ярким признаком уюта и близости, чего многие владельцы домашних животных могут не осознавать.

5. Они "месят" вас

Если ваша кошка прижимает лапки к вашим коленям или груди и "месит" ими, это может выглядеть как игра, но часто является признаком глубокого уюта и эмоциональной защищенности. Именно поэтому это считается признаком близости между котом и хозяином.

"Месить – это поведение, которое берет свое начало в кошачьем возрасте как способ стимулирования притока молока во время кормления. Некоторые кошки сохраняют это поведение и во взрослом возрасте и используют его, когда испытывают то же удовольствие и безопасность, которые испытывали с матерью", – пояснил ветеринар.

6. Они трутся о вашу ногу

Если ваша кошка трется о ваши ноги, когда вы входите в комнату, это не просто приветствие – это может быть сочетанием проявления привязанности и общения.

"Трение о вас – это способ, с помощью которого кошка собирает информацию о том, где вы были и с кем общались", – отметил Бонк.

7. Они медленно моргают

Если ваш кот смотрит на вас и медленно закрывает и открывает глаза, это один из самых милых признаков доверия и привязанности. Хотя это тонкое проявление любви со стороны вашего кота легко пропустить.

"Если кошка медленно моргает, когда вы рядом, это означает, что вы даете ей ощущение безопасности и удовольствия, а не напряжения или беспокойства", – пояснил ветеринар.

8. Они играют с вами

Если ваша кошка вдруг начинает инициировать игру с вами – гоняется за вами, набрасывается или приносит игрушки – это больше, чем просто развлечение. Часто это признак того, что она видит в вас человека, которому доверяет и с которым ей приятно проводить время. Это признак того, что она чувствует себя частью вашей семьи.

9. Они остаются в комнате, когда вы туда заходите

Возможно, как только вы войдете, атмосфера в комнате немного изменится – но ваш кот все равно решит остаться. По словам доктора Бонка, это сигнал кошачьей любви, ведь коты – от природы осторожные животные, которые обычно избегают всего, что воспринимают как угрозу.

10. Они нежно вас кусают

Если ваша кошка во время общения нежно вас кусает или касается губами, это может вас удивить, но во многих случаях это на самом деле форма поведения, способствующая укреплению социальных связей.

Другие интересные факты о домашних питомцах

Ранее УНИАН сообщал, что появился совет, как прогнать кошек от садовых клумб.

Также мы писали, что исследование показало, у кого выше уровень интеллекта – у кошатников или собачников.

Вас также могут заинтересовать новости: