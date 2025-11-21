В частности в Запорожье из-за вражеской атаки погибли пять человек.

Российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего погибли пять человек, еще восемь человек получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

По его словам, также в результате атаки повреждены дома, магазин и рынок.

Кроме того, в течение суток, по словам Федорова, захватчики нанесли 387 ударов по населенным пунктам Запорожской области. Армия РФ осуществила 5 авиационных ударов по Запорожью, Магдалиновке, Лукьяновскому, Гуляйполю и Терноватому.

"205 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степное, Орехов, Гуляйполе, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривне, Яблочное, Зеленое. 6 обстрелов из РСЗО накрыли Степногорск, Приморское, Яблочное, Зеленое", - отметил чиновник.

В то же время россияне нанесли 171 артиллерийский удар по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Яблочного и Варваровки.

"Поступило 90 сообщений о повреждении жилья, нежилых зданий, автомобилей, объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.

Сегодня ночью враг атаковал также Одессу. Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, город подвергся дроновому удару, несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданских объектов.

В результате ударов частично разрушен частный жилой дом, повреждены соседние дома. Поражено здание СТО и административное здание. Уничтожено несколько легковых и повреждены грузовые автомобили.

"К сожалению, пять человек пострадали, среди них ребенок. Медики оказывают всем необходимую помощь", - отметил чиновник.

В пресс-службе мэрии города уточнили, что люди получили, в том числе ожоги и взрывные травмы.

В региональном главке ГСЧС добавили, что в результате попаданий российских беспилотников произошли пожары - горели жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и админздание.

К ликвидации последствий от ГСЧС привлекались 32 спасателя и 8 единиц техники, также Ассоциация добровольных пожарных Украины и подразделение Одесского горсовета.

Психологи ГСЧС оказали помощь 16 людям, среди них 2 ребенка.

Обстрелы РФ - последние новости

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия ударила по многоэтажкам в Тернополе ракетами Х-101. Ракеты были выпущены с самолетов из районов Вологодска и Астраханской области.

"По состоянию на 16:00 найдены и идентифицированы обломки одной из крылатых ракет, которая попала в девятиэтажку 19 ноября 2025 года. Это ракета Х-101, изготовленная в четвертом квартале 2025 года", - отметили в командовании ВС ВСУ в день атаки.

Известно, что по состоянию на 22:24 20 ноября количество погибших в результате российской атаки увеличилось до 28 человек, среди которых три ребенка.

"Пострадали 94 человека. Без вести пропавшими считаются 16 человек", - добавили в ГСЧС Украины.

Также 19 ноября россияне массированно атаковали Харьков, в результате чего было известно о 36 пострадавших, среди которых дети. Кроме того, из-за обстрела были повреждены более 10 многоквартирных домов, гаражи, помещения гражданских предприятий, подстанция скорой помощи, супермаркет, тренажерный зал и другие гражданские объекты.

