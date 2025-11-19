Уже выяснено, что одна из этих ракет изготовлена в четвертом квартале этого года.

Стали известны типы ракет, запущенными российскими захватчиками по двум девятиэтажкам в городе Тернополь. Об этом сообщает Управление коммуникаций Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в Telegram.

"В многоквартирные жилые дома в городе Тернополь попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации: 6-ти Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья"), 4-х Ту-160МС (аэродромы базирования "Энгельс" и "Украинка")", - отмечается в сообщении.

Ракеты были выпущены из самолетов из районов Вологодска и Астраханской области.

В этой связи, сейчас правоохранители изучают обломки российских крылатых ракет, чтобы установить и задокументировать очередной террористический акт россиян против мирного населения Украины.

При этом, по достоверным данным, которые уже не раз предоставлялись партнерам, российская крылатая ракета Х-101 содержит компоненты и комплектующие, производителями которых являются компании в частности из США, Китая и Тайваня, Германии, Нидерландов и других. В сообщении подчеркивается:

"По состоянию на 16:00 найдены и идентифицированы обломки одной из крылатых ракет, которая попала в девятиэтажку 19 ноября 2025 года. Это ракета Х-101, изготовленная в четвертом квартале 2025 года".

В Воздушных силах ВСУ убеждены, что таких трагедий, как сейчас в Тернополе, можно было бы избежать, если бы Россия не находила возможность обходить уже объявленные санкции против государства-террориста.

Удар РФ по Тернополю 19 ноября

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские захватчики совершили очередной массированный обстрел ракетами и дронами мирных городов Украины. Оккупанты запустили более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа. Атакованы были преимущественно западные области - Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская.

В городе Тернополь повреждены две жилые 9-этажки. В одной из них произошло разрушение с 3-го по 9-й этажи.

По последним данным, количество погибших в Тернополе возросло до 25 граждан. Среди погибших - трое детей. Еще 73 человека пострадали. Среди них - 15 детей.

