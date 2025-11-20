Федоров отмечал, что в результате российской атаки повреждены дома, магазин и рынок.

Вечером в четверг, 20 ноября, российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожской области. Под атакой находился и областной центр – в одном из районов Запорожья слышали взрыв.

Об этом информирует глава Запорожской областной администрации (ОВА) Иван Федоров. Незадолго до того, как прозвучали взрывы, он предупреждал об угрозе применения врагом управляемых авиационных бомб (КАБ).

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на 23:18 известно о пяти жертвах. Еще три человека получили ранения. На месте обстрела работают все соответствующие службы.

Федоров отмечал, что в результате российской атаки повреждены дома, магазин и рынок.

Он также показал кадры с последствиями обстрела:

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил правителю РФ Владимиру Путину, что оккупанты якобы захватили Купянск Харьковской области. Генштаб ВСУ эти заявления опровергает.

Там говорят, что в городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению вражеских ДРГ. В Ямполе Донецкой области ситуация похожая – враг не оккупировал город, заявили в Генштабе.

"Также не соответствует действительности заявление о якобы захвате 80% города Волчанска на Харьковщине и 70% города Покровска", – говорится в сообщении.

