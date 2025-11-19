Из-за вражеского обстрела многие здания получили повреждения и разрушения.

Российские оккупанты около полуночи 19 ноября обстреляли беспилотниками типа "Герань-2" Слободской и Основянский районы Харькова. В результате чего уже известно о 36 пострадавших, среди которых дети. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

"Из-за массированной атаки повреждены более 10 многоквартирных домов, гаражи, помещения гражданских предприятий, подстанция скорой помощи, супермаркет, тренажерный зал, магазин, школа, десятки автомобилей, троллейбусы и другое гражданское имущество", - отметили в сообщении.

Отмечается, что за медицинской помощью обратились 36 харьковчан, среди которых два ребенка 9 и 13 лет. Врачи диагностировали у детей острую реакцию на стресс.

"На местах попаданий работают полицейские, спасатели и медики оказывают помощь пострадавшим. Также развернут оперативный штаб следственного управления ГУНП в Харьковской области, где граждане могут подать заявления о повреждении или уничтожении имущества", - добавили в Нацполиции.

В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что из задымленного подъезда многоэтажки, которая была под вражеским ударом, эвакуировали 48 человек, среди которых трое детей.

"Повреждены по меньшей мере 10 гражданских автомобилей, а также расположенный рядом жилой дом. Произошло возгорание гаражей и крыши офисного здания. Кроме того, значительным разрушениям подвергся супермаркет", - подчеркнул чиновник.

Обновлено 08:41. Впоследствии Синегубов заявил, что количество пострадавших в результате вражеского удара в Харькове увеличилось до 46 человек.

"Повреждены 16 многоквартирных домов, 31 автомобиль, гаражный кооператив, подстанция экстренной медицинской помощи, супермаркет, 2 троллейбуса, нежилое здание, административное здание, школа", - добавил он.

Как писал УНИАН, 18 ноября россияне атаковали Харьковскую и Днепропетровскую области, в результате чего есть раненые и погибла девушка. В частности в Харьковской области в больнице умерла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые ранения.

Также из-за удара по Днепру 59-летняя женщина и 67-летний мужчина были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Кроме того, было повреждено здание редакции "Суспільне Дніпро" и "Украинского Радио Днепра".

В то же время 17 ноября РФ атаковала портовую и энергетическую инфраструктуру Одесской области, из-за чего повреждения получили несколько гражданских судов. В результате обстрела один человек пострадал, а именно 18-летний юноша.

